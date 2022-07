Kommentar zur Global-Gateway-Initiative

Kommentar von Alistair Perkins, Head of Infrastructure Debt & Project Finance bei NN Investment Partners, zu Global Gateway

Die Global-Gateway-Initiative der EU ist eine erfreuliche Ankündigung der Europäischen Kommission. Sie wird voraussichtlich staatliche Fördermittel in Höhe von ca. 300 Mrd. EUR für die Entwicklung bestimmter sozial und ökologisch ausgerichteter Infrastrukturbereiche bereitstellen, darunter soziale Infrastruktur, Verkehr, erneuerbare Energien und digitale Infrastruktur. Das Infrastructure-Debt-Team von NN IP befasst sich mit genau diesen Sektoren als Kernbestandteil unserer nachhaltigen Anlagestrategie. Wir erinnern jedoch an die tatsächliche Wirkung von Ankündigungen ähnlicher Infrastrukturausgaben in der jüngeren Vergangenheit, wie etwa des Juncker-Plans im Jahr 2014. Während solche Ankündigungen von Politikern bekanntlich schnell erfolgen, dauert die Umsetzung von Infrastrukturprojekten aufgrund der langen Vorlaufzeiten für detaillierte Planungen, Grundstückskäufe, Umweltverträglichkeitsprüfungen, die Einbeziehung von Interessengruppen und öffentliche Konsultationen usw. in der Regel viele Jahre. Nichtsdestotrotz begrüßen wir diese Ankündigung und sind der Ansicht, dass sie den europäischen Infrastruktursektor in den kommenden Jahren fördern wird.





NN Investment Partners (NN IP) ist ein Asset Manager mit Hauptsitz in Den Haag, in den Niederlanden, und verwaltet insgesamt rund 282 Mrd. Euro* (314 Mrd. US-Dollar*) für institutionelle Kunden und Privatanleger weltweit. NN IP beschäftigt über 900 Mitarbeiter und ist in 15 Ländern in Europa, USA, Lateinamerika, Asien und dem Nahen Osten vertreten.

NN Investment Partners ist Teil von Goldman Sachs Asset Management.

