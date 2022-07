Kommentar zur Fed-Entscheidung

Kommentar von Jason England, Global Bonds Portfolio Manager bei Janus Henderson Investors, zur Fed-Entscheidung

Wie erwartet, erhöhte die Fed die Zinsen um die vom Markt eingepreisten 75 Basispunkten, womit sie ihre Zinserhöhungen zur Eindämmung der hohen Inflation weiter vorantreibt. Die Anhebungen von 150 Basispunkten in den letzten beiden Sitzungen sind die größten geballten Zinserhöhungen seit der Volcker-Ära in den frühen 1980er Jahren. Dies ist ein weiteres Zeichen dafür, wie entschlossen die Fed ist, die Inflation auf ihr 2 %-Ziel zu senken. Die Fed verfolgt weiterhin einen eher hawkishen Kurs und überwacht die Inflationsrisiken sehr genau, sodass sie weitere Erhöhungen des Leitzinses in Betracht zieht. Die Fed wird jedoch keine klare Guidance für künftige Zinserhöhungen geben, sondern ihre Entscheidungen von Sitzung zu Sitzung treffen, deren Umfang von den vorliegenden Daten abhängt. Präsident Powell verwies darauf, dass dieser Schritt dem Erreichen des neutralen Niveaus von 2,25-2,50 % geschuldet ist, betonte jedoch, dass das Ziel für den Leitzins immer noch mit der Wirtschaftsprognose (Summary of Economic Projections, SEP) vom Juni übereinstimmt. Laut SEP vom Juni wird der Ausschuss das Jahr 2022 mit einer Spanne von 3,25 bis 3,50 % abschließen. Die Marktbewertung eines Endwertes von 3,30 %, der im Januar 2023 seinen Höhepunkt erreicht, und die danach eingepreisten Zinssenkungen sind ein wenig verfrüht, da die Fed noch an der Inflation arbeiten muss.

Ende



Dies sind die Ansichten des Autors zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können von den Ansichten anderer Personen/Teams bei Janus Henderson Investors abweichen. Alle in diesem Artikel erwähnten Wertpapiere, Fonds, Sektoren und Indizes stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf dar.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert einer Anlage und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück.

Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.