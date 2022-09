Kommentar zum OPEC-Treffen

Von Noah Barrett, Research Analyst für Energy & Utilities bei Janus Henderson Investors

6. September 2022

Das Treffen der OPEC+ endete am gestrigen Montag mit einer kleinen Überraschung. Die OPEC+ beschloss, das Fördervolumen um 100.000 Barrel/Tag zu drosseln und machte damit die im letzten Monat von der Gruppe angekündigte Erhöhung des Fördervolumens um 100.000 Barrel/Tag rückgängig. In absoluten Zahlen hat die Verringerung des Fördervolumens um 100.000 Barrel/Tag keine große Auswirkung auf das globale Fördergleichgewicht. Die Signalwirkung dieses Schrittes ist jedoch wichtig. Er zeigt, dass die OPEC+ die Nachfrage sehr genau beobachtet und versucht, das Angebot zu steuern, um die Ölpreise niedrig zu halten. Mehrere Länder (vor allem die USA) haben die OPEC+ aufgefordert, ihr Fördervolumen zu steigern. Die geringe Erhöhung, die vor einem Monat erfolgte, ist nun wieder aufgehoben, womit die OPEC+ eindeutig signalisiert, dass sie sich externen Forderungen nicht beugen wird. Für die Zukunft ist mit einer anhaltenden Volatilität der Ölpreise zu rechnen, wobei die globalen Nachfrageindikatoren die Preisentwicklung bestimmen werden.











