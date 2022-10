Kommentar zum Fed-Protokoll

Von Jason England, Global Bonds Portfolio Manager bei Janus Henderson Investors

13. Oktober 2022

Das Protokoll der FOMC-Sitzung vom September spiegelt weiterhin eine hawkishe Haltung des Ausschusses wieder. Dies war zu erwarten, nachdem der Ausschuss in der auf der Sitzung veröffentlichten Zusammenfassung der Wirtschaftsprognosen den prognostizierten Verlauf der Zinssätze auf eine eher hawkishe Endrate angehoben hatte. Auch wenn die Teilnehmer davon ausgehen, dass sich das Tempo der Zinserhöhungen irgendwann verlangsamen wird, sollte dies nicht als Lockerung gewertet werden. „Viele Teilnehmer“ wiesen darauf hin, dass der Leitzins, sobald er sich auf einem restriktiven Niveau befindet, für einige Zeit beibehalten werden muss, um sicherzustellen, dass die Inflation auf das 2 %-Ziel zurückkehrt. Und obwohl „mehrere Teilnehmer“ über die unsichere Lage der Weltwirtschaft besorgt sind und darüber, welche negativen Auswirkungen eine weitere Straffung der Geldpolitik auf die Wirtschaftsentwicklung haben könnte, waren „viele Teilnehmer“ der Ansicht, dass die Folgen einer zu geringen Straffung schwerer wiegen als die Folgen einer zu starken Straffung. Dies bringt uns zurück zu dem alten Mantra „Don't Fight the Fed“!

____________________________________________________________________________



