Kommentar zu Boris Johnson

Kommentar von Laura Foll, UK Equities Portfolio Manager bei Janus Henderson Investors

Die politische Unsicherheit spiegelt sich am unmittelbarsten im Pfund Sterling wider, das seit Anfang der Woche eine leichte Abwertung verzeichnet hat. Längerfristig gesehen wird das Pfund Sterling weiterhin auf einem deutlich niedrigeren Niveau gehandelt als vor dem Brexit-Votum 2016. Jede weitere Abwertung verschärft daher bereits bestehende Trends – zum Beispiel die Verteuerung von Importgütern, was die Inflation weiter in die Höhe treibt (angesichts des aktuellen Inflationsniveaus ist dies nicht hilfreich). Die Entwicklung des Pfund Sterling wirkt sich auch auf die verschiedenen Bereiche des britischen Aktienmarktes unterschiedlich aus: Unternehmen mit erheblichen Auslandseinkünften werden einen positiven Umrechnungsfaktor sehen, während einige inländische Unternehmen, die auf den Kauf von Betriebsmitteln in US-Dollar angewiesen sind, einen weiteren Aufwärtsdruck bei den Betriebskosten spüren werden.

Abgesehen von den Auswirkungen auf das Pfund Sterling kommt die politische Ungewissheit zu einer Zeit, in der die Einstellung gegenüber britischen Aktien bereits schlecht ist – dies spiegelt sich in den Bewertungen britischer Unternehmen wider, die in vielen Fällen niedriger sind als die ihrer ausländischen Pendants, sowie in den jüngsten schwachen Nettozuflüssen bei britischen Aktien. Die Ereignisse dieser Woche dürften zwar nicht dazu führen, dass dieser Überhang bei britischen Aktien kurzfristig aufgelöst wird, doch könnten sie bedeuten, dass das zusätzliche politische Risiko, das mit britischen Aktien verbunden ist, bis zu einem gewissen Grad beseitigt wird, sobald ein neuer Regierungschef feststeht. Damit wird die politische Unsicherheit, die einen Teil des Überhangs an britischen Aktien ausmachte, „überwunden“.

Es ist noch zu früh, um darüber zu spekulieren, was der nächste Regierungschef politisch tun wird. Er wird jedoch mit den gleichen Zwängen konfrontiert sein wie die vorherige Führung, d.h. er muss versuchen, einen schmalen Grat zu beschreiten, um die Staatsfinanzen wieder auf einen solideren Kurs zu bringen und gleichzeitig eine Reihe von kurz- und längerfristigen Ausgabenerhöhungen durchzusetzen.

Ende

Dies sind die Ansichten des Autors zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können von den Ansichten anderer Personen/Teams bei Janus Henderson Investors abweichen. Alle in diesem Artikel erwähnten Wertpapiere, Fonds, Sektoren und Indizes stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf dar.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert einer Anlage und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück.

Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.