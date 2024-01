Kommen die Abverkäufe von Grayscale früher zu einem Ende, als gedacht?

Marktbericht inklusive Trading Idee

Ein Großteil der digitalen Assets erlebte in der vergangenen Woche nur kleinere Kursveränderungen. Die Nettoabflüsse aus dem Grayscale Trust, die an mehreren Tagen in der vergangenen Woche die 500 Millionen Dollar Marke überschritten, verkleinerten sich zum Ende der Woche signifikant. Dies wurde von Marktteilnehmern positiv aufgenommen und sorgte für einen Aufschwung von den gebildeten Supportleveln aus. Insgesamt scheinen die Bitcoin Spot ETFs nun langsam in die "Normalität" überzugehen und die Ab- und Zuflüsse pendeln sich auf gesunden Leveln ein.

Sollten die verschiedensten Verkaufsdrücke (Grayscale, FTX, Miner, etc.) sich verlangsamen oder aufhören, könnte der Markt in einen bullishen Trend übergehen.

Das Narrativ des Bitcoin Halvings spielt medial noch keine Rolle, könnte aber in der näheren Zukunft ebenfalls für Positivität führen.

Auf Wochensicht steht somit erneut eine Gesamtmarktentwicklung von ~0.6% zu Buche.

Für die kommende Woche heißt es: Bitcoin und der Markt der digitalen Assets könnten vor einer "Make or Break" Woche stehen!

Charttechnik

Charttechnisch gesehen rangiert Bitcoin jetzt oberhalb der gebildeten Supportzonen bei ~$40.000 und könnte im Laufe der Woche die Resistenzen bei ~$43.000-$44.500 testen. Liquide Altcoins wie Ether, Solana und Co. könnten in einem positiven Szenario Bitcoin outperformen und größere Kurssprünge vollziehen.

Die nächsten Kursziele bei positiver Entwicklung: ~$43.500, ~$44.700, ~$45.300

Die nächsten Kursziele bei negativer Entwicklung: ~$41.250, ~$38.600 ~$37.000

Trading-Idee

Sollte der Markt zu den gebildeten Supportzonen zurücklaufen und diese bestätigen, wäre es für kurz- bis mittelfristige Trades ein guter Einstiegspunkt. Ebenso bei klaren Ausbrüchen nach oben sollte der Markt in eine bullische Struktur übergehen. Langfristig gesehen sind diese aktuellen Kurslevel weiterhin interessant, um sich frühzeitig vor dem Halving zu positionieren.