Können die Bitcoin Spot ETFs die Kurslevel hochhalten?

Ein Großteil der digitalen Assets erlebte in der vergangenen Woche moderate Rücksetzer. Bitcoin konnte die $70.000 Marke und die Allzeithochs nicht bestätigen, wodurch kleinere Abverkäufe folgten. Eine Korrelation zu dem geringerem Volumen in den Bitcoin Spot ETFs ist sichtbar und nährt die Annahme, dass diese alleine den starken preislichen Anstieg auslösten. Dennoch sind die Zuflüsse weiterhin positiv und stellen den Markt auf ein starkes Fundament, einige Altcoins (darunter Solana & Avax) verdeutlichen, dass eine Rotation des Kapitals durchaus sinnvoll ist, wenn das Narrativ stimmt.

Zu Redaktionsschluss verbucht der Gesamtmarkt im Wochenvergleich eine einen leichten Rückgang von etwa -4.9 %.

Für diese Woche heißt es: Entwickelt sich der Bitcoin-Kurs positiv, könnten auch zuletzt abverkaufte Altcoins stark performen.

Charttechnik

Charttechnisch gesehen rangiert Bitcoin nun in Schlagdistanz zu dem Allzeithoch; die jüngsten Verkäufe sind als gesunde Abkühlung und Konsolidierung zu deuten. Sollten die Level von ~$65.000 - ~$67.000 als Supportzonen dienen, so kann in den kommenden Wochen mit weiteren Aufschwüngen gerechnet werden – zudem dürfte das Bitcoin Halving für zusätzliche mediale Aufmerksamkeit sorgen.

Wenn sich die Bitcoin Spot ETF-Zuflüsse sich normalisieren, könnte dies ebenfalls zu einer Konsolidierung des Bitcoin-Kurses führen, in der Altcoins zyklisch starke Zugewinne verzeichnen. Erste Anzeichen sind bereits in einigen Altcoins sichtbar und durch das erhöhte Volumen auch spürbar.

Die nächsten Kursziele bei positiver Entwicklung: ~$70.000, ~$72.200, ~$75.000

Die nächsten Kursziele bei negativer Entwicklung: ~$67.000, ~$65.500 ~$63.200

Trading-Idee

Momentum könnte diese Woche ein wichtiger Eckpfeiler sein. Vor allem Altcoins, die ein deutlich höheres Volumen erleben, könnten von Interesse sein und kurzfristig starke Zugewinne verzeichnen. Eine frühe Positionierung in diese könnte für eine Marktoutperformance sorgen.



Autor: Jannick Bröring, Head of Trading, Teroxx