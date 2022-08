Kobalt ist ein heiß begehrter Rohstoff

Lithium-Ionen-Batterien brauchen Kobalt und so steigt die Nachfrage nach dem Batteriemetall

Der Übergang zu sauberen Technologien schreitet voran, damit der Siegeszug der Batteriemetalle, dazu gehört Kobalt. Das US Geological Survey hat untersucht, welches die wichtigsten Kobalt produzierenden Länder sind. Im Jahr 2021 war die Demokratische Republik Kongo immer noch mit Abstand das wichtigste Produzentenland. Rund 120.000 Tonnen Kobalt wurden hier abgebaut, damit 70 Prozent der weltweiten Produktion. Dass der Kongo immer wieder mit Menschenrechtsverletzungen einschließlich Kinderarbeit und politischen Unsicherheiten in Verbindung gebracht wird, ist bekannt. An zweiter Stelle steht mit 7.600 Tonnen Kobalt Russland, wie man sieht mit einer deutlich geringeren Produktionsmenge. Verantwortlich für den Kobaltabbau ist vor allem der große russische Bergbaukonzern Norilsk Nickel. Ein Land, das zusehends wegen seiner Kobaltressourcen in den Blickpunkt gerät, ist Australien. Auch in Down Under wird Kobalt meist als Nebenprodukt beim Kupfer- und Nickelabbau produziert. An Kobalt-Ressourcen ist das Land auf dem zweiten Platz.

Auf den weiteren Plätzen befinden sich die Philippinen, dann folgt Kanada (4.300 Tonnen Kobaltproduktion in 2021). Hier haben sich in den letzten Jahren einige Bergbaugesellschaften positioniert, was zu einer steigenden Kobaltproduktion führen könnte. Hier in Kanada arbeitet etwa die Canada Nickel Company an Nickel-Sulfid-Projekten. Das Hauptprojekt Crawford, zu 100 Prozent im Eigenbesitz, befindet sich im Timmins-Cochrane-Bergbaugebiet in Ontario und enthält auch Kobalt.

Weitere Kobaltabbauländer sind Kuba, Papua-Neuguinea, Madagaskar, Marokko und China (2.200 Tonnen Kobaltproduktion in 2021). Kobalt gibt es auch beispielsweise in Finnland, im Gold-Kobalt-Projekt Rajapalot von Mawson Gold. Dazu kommen Engagements in Schweden und Australien in Sachen Gold.

