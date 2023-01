Kobalt ist einer der Rohstoffe für die grüne Revolution

Früher als Farbstoff verwendet, ist Kobalt heute ein wertvoller Rohstoff im Bereich der Lithium-Ionen-Batterien

Die Eigenschaften des Metalls werden nicht nur in wiederaufladbaren Batterien geschätzt, sondern sie sorgen auch in Superlegierungen, Beschichtungen oder Schneidwerkzeugen für Festigkeit. Kobalt besitzt die Fähigkeit hohen Temperaturen zu widerstehen. Es hilft in den Batterien eventuelle Brände zu vermeiden und es erhöht die Lebensdauer der Batterien. Außerdem löst es Probleme in Zusammenhang mit Korrosion und Zelldruck. Da nicht nur die Zahl der Elektrofahrzeuge zunimmt, sondern auch andere Elektronikprodukte, die wiederaufladbare Batterien enthalten, wird der Kobaltbedarf weiter ansteigen.

Kobalt kommt meist aus dem Kongo, einem nicht ganz so einfachen Land, was Nachhaltigkeit und Abbau angeht. In 2021 war das Land für rund 71 Prozent der weltweiten Förderung verantwortlich. Weitere Förderländer sind Australien oder Kanada, wobei diese Länder nur ein paar Prozent zur globalen Produktion beitragen. Oft ist Kobalt ein Nebenprodukt beim Kupfer- und Nickelbergbau. Da Kobalt für die Elektroautos und für Technologieunternehmen ein unverzichtbarer Rohstoff ist, der zunehmend gebraucht wird, ist auch das Interesse der Investorengemeinschaft stark angestiegen. Klimaneutralität funktioniert nun mal nicht ohne Stoffe wie Kobalt. So gehen viele Branchen von einer weiter steigenden Nachfrage aus. Innovative Projekte weltweit brauchen strategische Rohstoffe so wie das Kobalt. Die Phase, als das Metall für die Bemalung und Verzierung verwendet wurde, ist definitiv vorbei. Die Gewinnung von Kobalt ist nicht einfach und daher teuer. Kobalt und auch Nickel besitzt zum Beispiel die Canada Nickel Company in Ontario in seinem Crawford-Projekt. Eine Kohlenstoffabscheidung und -speicherung wird ein besonderer Bestandteil des Projektes sein. In Finnland gibt es neben Gold auch Kobalt im Rajapalot-Projekt von Mawson Gold im Boden.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Mawson Gold (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mawson-gold-ltd/) und der Canada Nickel Company (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/canada-nickel-company-inc/).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.