Knorr Bremse: Am Ende eines anspruchsvollen, aber erfolgreichen Geschäftsjahrs

AKTIE IM FOKUS: Analyse, Ausblick, aktuelle News - Knorr Bremse

WKN: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006 / Kürzel: KBX

Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

Short Cut:

Das Wertpapier notiert aktuell im Bereich des Jahreshoch 2023. Die Aktie hat jetzt die Perspektive sich über dieser Marke festzusetzen und weiter aufwärts zu laufen. Was wären die denkbaren weiteren Anlaufziele, die sich ableiten lassen?

Fundamentaldaten:

aktueller Preis: 70,66 EUR

Marktkapitalisierung: 11,39 Mrd. EUR

Umsatz 2023: 7,93 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote: 35,2 %

KGV 2024*: 18,59 %

4 Wochen Performance: + 13,99 %

Bewertung: leicht unterbewertet

Div. Rendite 2024*: 2,58 %

Branche: Automobilzulieferer

* Prognose

Parkettgeflüster:

Der Konzern wird die Dividende 2023 deutlich erhöhen. Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, die Dividende um 13 Prozent auf 1,64 EUR je Aktie zu erhöhen. Ausgeschüttet wird 46 Prozent des Konzernjahresüberschusses. Die Ausschüttungsquote liegt damit unverändert im Rahmen der Dividendenpolitik, die vorsieht zwischen 40 - 50 Prozent des Ergebnisses auszuschütten.

Das Geschäftsjahr 2023 war für den Konzern anspruchsvoll, aber erfolgreich. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete Knorr-Bremse mit seinen beiden Geschäftsbereichen (Systeme für Schienenfahrzeuge und Systeme für Nutzfahrzeuge) weltweit einen Umsatz von 7,9 Mrd. EUR. Das Umsatzwachstum betrug 10,9 Prozent zu Vorjahr. Das EBIT verbesserte sich im letzten Geschäftsjahr um 20,6 Prozent. Das Ergebnis nach Steuern belief sich auf 576,2 Mio. EUR was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 13,8 Prozent entspricht. Das Unternehmen investierte 6,9 Prozent vom Umsatz in Forschung und Entwicklung.

Vom Jahreshoch 2023, das Ende Juni bei 70,46 EUR formatiert wurde setzte die Aktie kontinuierlich zurück. Der Boden wurden erst Anfang November formatiert. Es ging von hier aus bis Mitte Februar moderat aufwärts, wobei das Wertpapier Anfang 2024 in eine Seitwärtsbox schwenkte. Vor gut vier Woche konnte sich das Wertpapier mit Dynamik und mit Momentum befreien und aufwärts an und über die 70 EUR laufen, die zu Wochenbeginn genommen wurde.

Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie seit Jahresbeginn zunächst im Bereich der 20-Tage-Linie (aktuell bei 67,32 EUR) / 50-Tage-Linie (aktuell bei 61,68 EUR) seitwärts gelaufen ist. Es ging dann mit einem GAP up über die 200-Tage-Linie (aktuell bei 60,25 EUR), über der sich das Wertpapier dann etablieren konnte. Von hier aus ging es sukzessive aufwärts. Die Rücksetzer, die sich eingestellt haben, wurden auf Tagesschlussbasis immer zeitnah zurückgekauft. Die Aktie hat zu Wochenbeginn das Jahreshoch von 2023 bestätigt.

Das Tageschart ist damit uneingeschränkt bullisch zu interpretieren. Solange die Aktie per Tagesschluss über der 20-Tage-Linie notiert, solange könnte es weiter aufwärts gehen. Denkbare Anlaufziele könnten die 77,97 EUR und übergeordnet die 92,86 EUR und bzw. die 106,90 EUR sein.

Sollten sich Rücksetzer einstellen, so haben diese die Perspektive sich zunächst im Bereich der 20-Tage-Linie zu stabilisieren und zu erholen. Gelingt diese Erholung nicht, bzw. wird diese Durchschnittslinie mit Dynamik und mit Momentum angelaufen, so könnte das Wertpapier auch direkt weiter an die 50-Tage-Linie weitergereicht werden. Sollte diese Durchschnittslinie angelaufen werden, so sollten sich die Notierungen spätestens hier stabilisieren und erholen, um die bullische Grundstimmung im Chart aufrecht zu erhalten.

Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch

Die 77,97 EUR bzw. die 92,86 EUR könnten die nächsten denkbaren Kursziele sein, solange sich das Wertpapier per Tagesschluss über der 20-Tage-Linie halten kann. Rücksetzer sollten sich spätestens im Bereich der 50-Tage-Linie erholen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 65 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass die Aktie bis Mitte Februar im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 68,77 EUR) / SMA50 (aktuell bei 67,95 EUR) seitwärts gelaufen ist. Es ging immer mal wieder etwas abwärts, das Wertpapier konnte sich aber im Bereich der SMA200 (aktuell bei 60,92 EUR) erholen. Diese Durchschnittslinie hat als Support übergeordnet gut gehalten. Mitte Februar hat die Aktie den Turbo gezündet, wobei die SMA200 einige Male ein guter Support gewesen ist und Rücksetzer gestützt hat. In der letzten Handelswoche hat der Kaufdruck noch weiter zugenommen, es ging deutlich aufwärts, der Abstand zur SMA20 ist aktuell veritabel.

Solange sich die Aktie über der SMA20 halten kann, solange könnten die Anlaufziele auf der Oberseite erreicht werden, die in der Tagesbetrachtung Erwähnung gefunden haben.

Die Rücksetzer, die sich einstellen könnten haben die Perspektive zunächst bis in den Bereich der SMA20 zu laufen. Hält diese Unterstützung nicht, so könnte die SMA50 noch einen weiteren Support bieten. Hält diese Linie aber nicht, setzt der Anteilsschein unter diese Linie zurück und verliert auch den Kontakt zur SMA50, so würde sich das 4h Chart deutlich eintrüben. Weitere Abgaben könnten sich einstellen, die übergeordnet bis in den Bereich der SMA200 gehen könnten.

Einschätzung 4h Chart, Prognose: bullisch

Erst wenn sich die Aktie wieder unter der SMA50 etabliert hat, würde sich das Chartbild wieder eintrüben. Aufwärts könnte es weiter gehen, solange das Wertpapier über der SMA20 notiert.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Widerstände

77,97

80,24

92,86

96,78

106,90

113,60

117,08

Unterstützungen

69,66

68,78

67,95

67,32

66,68

61,68

60,92

60,25

51,06

42,31

