Knappe Rohstoffe: Uran und Batteriemetalle

Erneuerbare Energien und die Elektromobilität liegen im Trend und sind nicht aufzuhalten

Fossile Rohstoffe sind teuer geworden und erneuerbare Energien sind auf dem Vormarsch. Die E-Mobilität und alle anderen tragbaren Geräte brauchen Stromspeicher. Da wäre es kein Wunder, wenn Batterierohstoffe wie etwa Lithium, Nickel oder Kobalt knapp werden könnten. Und da die erneuerbaren Energien, Wind- oder Solarenergie, nicht für eine umfassende Energieversorgung ausreichen, erlebt die Atomenergie als saubere Energiegewinnungsform ein Comeback. Laut Canaccord Genuity besteht ein dringender Bedarf an neuer Uranversorgung mit U308 aus Minen. Nachdem der Uranpreis deutlich angestiegen ist und auch langfristige Verträge abgeschlossen wurden, wird wohl auch das Angebot wachsen. Gleichzeitig steigt die Nachfrage und das Defizit wird größer. Es bestehen immer noch Probleme in der Lieferkette und auch an geeigneten Arbeitskräften mangelt es oft. Manche Minen haben Probleme in ihren Minen, oft auch politischer Art und müssen Produktionsvorhersagen senken, so beispielsweise Minen in Niger oder Cameco in Kanada, der zweitgrößte Produzent weltweit. So rechnen Analysten, dass ein steigendes Angebot kaum mit der Nachfrage gleichziehen kann. Damit dürften noch höhere Uranpreise keine Überraschung sein und die Unternehmen mit Uran in ihren Projekten erfreuen. Der Uransektor dürfte also für Investoren weiterhin gute Chancen bieten, wobei der Fokus auf hochwertigen Teilnehmern liegen sollte. Ähnliches gilt für den Bereich der Batteriemetalle. Auch hier ist der Bedarf praktisch weltweit steigend. Zu den hochwertigen Unternehmen in diesen beiden wichtigen Bereichen gehören Green Shift Commodities und Uranium Energy. Green Shift Commodities arbeitet in Südamerika an Exploration und Erschließung von Batterierohstoffen wie zum Beispiel Lithium oder Nickel. Uranium Energy besitzt Uranprojekte in den USA und in Kanada, ist schuldenfrei, erzielte Rekordumsätze im Geschäftsjahr 2023 und gehört zu den bedeutenden Urangesellschaften in Nordamerika.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Uranium Energy (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/).

