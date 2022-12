Knapp 1.000 Punkte im DAX wieder futsch

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Kurz vor seinem Abtritt im April kommenden Jahres öffnet der japanische Notenbankchef Kuroda die Tür für eine Zinserhöhung und macht damit die geldpolitische Verschwörung der drei großen Notenbanken zum Jahresende komplett. Am vergangenen Mittwoch die Federal Reserve, keine 24 Stunden später folgte die Europäische Zentralbank und mit ein paar Tagen Abstand für die Regeneration der Anlegernerven zieht nun die Bank of Japan nach.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Sie erhöht die Obergrenze des Zinskorridors von 0,25 auf 0,5 Prozent. Wenn die Rendite der zehnjährigen japanischen Staatsanleihe darüber steigt, kauft sie die Papiere am Markt auf, um so die Zinsen unten zu halten. Es handelt sich dabei um das Instrument der Bank of Japan, die Zinsen über alle Laufzeiten kontrollieren zu wollen. Während Notenbankchef Kuroda diese Maßnahme zwar nicht als eine geldpolitische Straffung verstanden wissen wollte, die Märkte interpretieren den Schritt ganz klar als eine Art Leitzinserhöhung nun auch in Japan. Ob zu Recht, oder ob es sich dabei nur um eine Art Versuchsballon handelt, um die Reaktion der Märkte zu testen – egal, die schon angeschlagene Stimmung an der Börse hat heute Nacht einen erneuten Dämpfer erhalten.

Fast 1.000 Punkte Minus im Deutschen Aktienindex in nur einer Woche, damit hat sich ein Großteil der Erholungsgewinne in nur wenigen Tagen wieder in Luft aufgelöst. Aus technischer Sicht könnte es sich bei dieser Korrektur allerdings nur um gesunden Rücklauf des Index an seine 200-Tage-Linie handeln. Diese verläuft aktuell bei rund 13.560 Punkten. Springt der Markt in einer Aufwärtsbewegung darüber, sendet er ein Kaufsignal vor allem für langfristig orientierte Anleger, die einen neuen Aufwärtstrend wittern. In 70 Prozent der Fälle kehrt der Index zur Bestätigung dieser These allerdings wieder an die Linie zurück, um von dort aus dann seinen positiven Trend fortzusetzen.