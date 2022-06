Kinsale Capital Group, Inc.: die Verscherungsaktie könnte für die Bullen interessant sein!

Stabiles zweistelliges Gewinnwachstum bei Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL)! Kommt der Bounce zum Pivot-Hoch jetzt? Nächste Quartalszahlen am 28. Juli!

Symbol: KNSL ISIN: US49714P1084

Rückblick: Das Wertpapier bewegte sich bei allgemeiner Marktschwäche in einer Seitwärtsrange und konnte im Halbjahr etwas über 2 Prozent zulegen. Nach dem Pivot-Hoch vom 6. Juni gab es einer Rücksetzer unter die gleitenden Durchschnitte, wo die Kurse derzeit an einer markanten, bis in die letzte Maiwoche zurückreichenden Unterstützungslinie Halt finden. Beim nächsten Bounce könnte das zuvor genannte Pivot-Hoch anvisiert werden. Das Mini-Gap vom 9. auf 10. Juni sollte uns dabei nicht stören.

Meinung: Kinsale Capital Group, Inc. aus Richmond, Virginia ist ein Spezialversicherungsunternehmen. Das Angebot für gewerbliche Sparten umfasst u.a. Bauwesen, Kleinunternehmen, Berufshaftpflicht, Energie, allgemeine Haftpflicht, Biowissenschaften, Produkthaftung, Gesundheitswesen, gewerbliche Immobilien, Managementhaftung, Binnenschifffahrt, Umwelt, öffentliche Einrichtungen und gewerbliche Versicherungen. Das Unternehmen zeichnet auch Wohngebäudeversicherungen im Privatkundenbereich. Die Gewinne wuchsen in den letzten drei Jahren stets zweistellig und konnten auch im 1. Quartal 2022 gesteigert werden.

Setup: Mit dem Trigger über der letzten Tagskerze und dem Stopp Loss unter dem Gap vom 26. auf 27. Mai erreichen wir eine geringe Risikospanne. In Kombination mit dem oben genannten Pivot-Hoch kommen wir auf ein solides Chance-Risiko-Verhältnis. Bis zu den nächsten Quartalszahlen am 28. Juli ist noch etwas Zeit, so dass auch ein Swingtrade möglich wäre, sofern der Gesamtmarkt mitspielt. Weitere coole Setups gibt es börsentäglich im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

