Kingfisher: 2. Gewinnwarnung der Baumarktkette in 2023!

Ist die Dividendenrendite mit 5.68 Prozent zu hoch?

Kingfisher plc (KGF) – ISIN GB003319521

Short-Setup nach BärenflaggeRückblick

Die Kingfisher-Aktie verlor im vergangenen Halbjahr rund 9 Prozent ihres Kurswertes. Sie notierte dabei meist unterhalb der gleitenden Durchschnitte. Die Bärenflagge der vergangenen Tage ragt in die beiden Linien hinein und könnte einen weiteren Abverkauf andeuten.

Kingfisher-Aktie: Chart vom 29.11.2023, Kürzel: KGF, Kurs: 220.50 GBP, Tageschart Quelle: TWS

Meinung

Kingfisher ist ein britischer Einzelhandelskonzern mit dem Schwerpunkt Baumärkte. Die fundamentalen Zahlen dürften Anleger bis auf die hohe Dividendenrendite von5 .68 Prozent kaum zufrieden sein. Der Umsatz war gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufig, der Gewinn brach um 46 Prozent ein. In der vergangenen Woche gab das Unternehmen aus London nach schwachen Umsätzen in Frankreich zum zweiten Mal in diesem Jahr Gewinnwarnung heraus. Das FTSE-100-Unternehmen gab bekannt, dass es nun für 2023 einen Vorsteuergewinn von 560 Millionen GBP erwartet, verglichen mit der vorherigen Prognose von 590 Millionen GBP, da es zwar mit einem Umsatzanstieg in seinem britischen Filialen, aber mit Umsatzrückgängen auf dem europäischen Festland rechnet.

Das Leerverkaufssignal würden wir unter der letzten Tageskerze platzieren, den Stop Loss etwas darüber und somit auch über den EMAs. Als Kursziel peilen wir das Pivot-Tief vom 24. Oktober an. Die nächsten Quartalszahlen werden am 25. März gemeldet, so dass auch ein längerer Short Trade denkbar wäre. Börsentäglich gibt es coole Setups im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Meine Meinung zu Kingfisher ist bärisch.

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in KGF.

SETUP

Veröffentlichungsdatum: 29.11.2023

