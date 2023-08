Kinder Morgan: die Aktie eignet sich auch für langfristige Investoren!

Der Pipeline- und Terminalbetreiber Kinder-Morgan (KMI) verfügt über langfristige Verträge und liefert solide Dividenden!

Symbol: KMI ISIN: US49456B1017

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Kinder-Morgan-Aktie bewegt sich in einer übergeordneten Seitwärtsrange, die dem Wertpapier aber dennoch genug Spielraum nach oben für einen lukrativen Long Trade bietet. Im Halbjahresvergleich steht sie mit knapp -1 Prozent da. Der Rückseter vom Pivot-Hoch reichte bis unter die gleitenden Durchschnitte, zwischenzeitlich erfolgte aber eine Rückkehr über die gleitenden Durchschnitte. Mittlerweile hat sich eine Widerstandslinie knapp über 17.50 USD formiert, so dass wir hier auf einen Breakout in den nächsten Tagen warten.

Chart vom 30.08.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 17.44 USD

Meinung: Das Unternehmen mit Sitz in Houston, Texas ist das größte Midstream-Unternehmen und das viertgrößte Energieunternehmen in Nordamerika. Es besitzt – zum Teil in Form von Beteiligungen – etwa 135.000 Kilometer Öl- und Gas-Pipelines und 180 Terminals. Umsatz und Gewinn sind in den vergangenen Jahren – bedingt durch die angespannte Situation an den Energiemärkten – stark gewachsen. Kinder Morgan ist durchaus auch als langfristiges Investment im Energiesektor geeignet. Das Unternehmen verfügt über langfristige Verträge, so dass Ertragslage und Kursentwicklung nicht ganz so sprunghaft sind. Auch die Dividendenrendite 2022 in Höhe von 6.1 Prozent könnte aus Investorensicht interessant sein.

Setup

Mögliches Setup: Der Bruch der genannten Widerstandslinie wäre ein klares Kausignal. Den Stop Loss könnten wir unter den beiden EMAs platzieren. Kursziel ist das zuvor genannte Pivot-Hoch vom 24. Juli. Die nächsten Quartalszahlen sind noch in weiter Ferne: am 18. Oktober! Somit stören Sie unser Vorhaben nicht. Börsentäglich gibt es coole Setups im Trader Live-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in KMI.

Veröffentlichungsdatum: 31.08.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

