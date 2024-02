Keine Änderung in der Besteuerung von Kryptowährungen

Die Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen will die bisherige Regelung, Gewinne aus dem Handel mit Bitcoin und Co. nach einer Haltefrist von einem Jahr steuerfrei zu realisieren, abschaffen. Darüber berichtet das Fachmagazin BTC Echo. Der Sprecher für FinTech- und Blockchain-Innovationen der FDP-Bundestagsfraktion, Frank Schäffler, hält es für unwahrscheinlich, dass es dafür eine Mehrheit im Bundestag gibt. „Die Forderung der Grünen würde unser Steuersystem weiter verkomplizieren. Das ist mit uns nicht zu machen. Daher wird es auch nicht kommen. Kapitalbildung darf in Deutschland nicht erschwert werden, sondern muss vereinfacht werden. Im Gegenteil müssen wir die Bagatellgrenze bei unterjähriger Veräußerung weiter erhöhen. Der Anstieg von 600 auf 1000 Euro, wie im Wachstumschancengesetz vorgesehen, kann da nur ein erster Schritt sein“, so Schäffler.