„Demut und Selbstreflexion sind überfällig.“



Ursprünglich sollte sich der Bundestag in dieser Woche abschließend mit dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) befassen. Das Bundesverfassungsgericht stoppte dies jedoch in einem Eilverfahren. Es meldete Zweifel an, dass die Rechte der Abgeordneten in den Beratungen ausreichend gewahrt wurden. Die Koalitionsfraktionen haben nun vereinbart, das Gesetz für die nächste reguläre Sitzungswoche Anfang September auf die Tagesordnung des Bundestages zu setzen.

Der FDP-Bundestagsabgeordnete Frank Schäffler begrüßte die Entscheidung. „Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit. Der Beschluss des BVerfG ist eindeutig. Die Grünen um Robert Habeck haben es zu verantworten, dass die parlamentarische Demokratie in Deutschland mit den Füßen getreten wurde“, so Schäffler, der im Interview mit dem Deutschlandfunk Stellung zur aktuellen Situation bezog.

Auch Jens Teutrine begrüßt die Stärkung des Parlamentes, die aus der Entscheidung hervorgeht: „Ob der Atomausstieg, die Euro-Rettungen oder auch die Gesetzgebung in der Corona-Pandemie - schon häufiger wurden Entscheidungen in hohem Tempo durch den Deutschen Bundestag gepeitscht. Es ist begrüßenswert, dass mit dieser Entscheidung das Parlament gestärkt wird. Über die Sommerpause sollten alle Ampel-Akteure mal einen Schritt zurück machen und in sich gehen. Demut und Selbstreflexion sind überfällig.“

Christian Sauter betont: „Das Urteil ist eine gute Entscheidung. Bundesminister Habeck und die Grünen müssen sich dafür verantworten. Der durch sie aufgebaute unverhältnismäßige Zeitdruck hat zu diesem Ergebnis geführt. Es besteht definitiv keine Eile, das Verfahren muss vom Kopf auf die Füße gestellt werden.“