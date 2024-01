Kein Auftakt nach Maß

Die Instabilität der Bundesregierung könnte rein theoretisch für den DAX noch zu einem positiven Überraschungsmoment werden. Erinnerungen werden wach an den Rücktritt des früheren Bundesfinanzministers Oskar Lafontaine, den der DAX im März 1999 mit einem Kurssprung um mehr als +5% quittierte. Allerdings ist das Neuwahl-Szenario im Moment nicht sonderlich wahrscheinlich. Alle drei Regierungsparteien würden deutlich an Einfluss verlieren, die FDP müsste sogar um einen erneuten Einzug in den Bundestag fürchten. Entsprechend stotterte sich der DAX ohne diese Fantasie in das laufende Jahr, nachdem sich 2023 noch als ein insgesamt sehr gutes Börsenjahr erwiesen hatte. Dieses Phänomen ist häufiger zu beobachten. Insbesondere Trends, die sich zum Jahreswechsel beschleunigen – Stichwort: Window Dressing – werden im Januar dann erst einmal unterbrochen, wenn sie nicht gar ihr Ende finden (s.u.). Die ersten Handelstage des neuen Jahres stellten sich jedenfalls ganz anders dar als die Rekordjagd der letzten Wochen des Jahres 2023. Das lag allerdings auch an erneut aufkeimenden Zinsängsten bzw. schwindenden Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen. Dazu kommt ein weiterer Aspekt: Der Januareffekt, je nach Lesart der Verlauf der ersten fünf Handelstage oder des Januars insgesamt, soll eine gewisse Prognosekraft für den Kursverlauf des restlichen Jahres haben.