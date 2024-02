Kehrt in den Bitcoin ETFs nun Ruhe ein oder treibt der KI Hype die Märkte weiter an?

Marktbericht inklusive Trading Idee

Ein Großteil der digitalen Assets erlebte in der vergangenen Woche eine Konsolidierung. Bitcoin konnte keine nennenswerten Kursveränderungen hervorbringen, während einige Altcoins positive Entwicklungen aufzeigen. Ethereum beispielsweise konnte die 3000 Dollar Marke durchbrechen und bis dato halten und unterstreicht den bullischen Trend, vor allem vor dem Hintergrund der möglichen Ethereum ETFs in diesem Jahr. News technisch hat Nvidia erneut für große Aufmerksamkeit gesorgt, durch die starken Zahlen und somit das Thema KI weiter befeuert. Im Bereich der digitalen Assets führte dies ebenfalls zu starken Anstiegen eben jener Assets, die in dieser Branche arbeiten.

Auf Wochensicht steht somit eine Gesamtmarkt-Entwicklung von -0.3% zu Buche.

Für die kommende Woche heißt es: Sollte Bitcoin weiter konsolidieren könnten neue Supportzonen rund um $50.000 etabliert werden müssen, um den Trend nicht zu verlieren.

Charttechnik

Charttechnisch gesehen rangiert Bitcoin nun rund um die gebildeten Supportzonen bei ~$51.000 und hält dieses Level ohne große Abverkäufe über die gesamte Woche. Dies lässt darauf schließen, dass aktuell weniger Bewegungen in den ETFs herrscht und ein Großteil der Marktteilnehmer die Situation "beobachtet", ohne viel Handelsaktivität. In dieser Phase können Altcoins Volumen "abgreifen" und positive Entwicklungen aufzeigen. Ein erneuter Ausbruch aus dieser preislichen Range könnte erneut einen neuen Zyklus in dieser Woche starten, wobei diese Woche auch die "Downside" nicht aus den Augen gelassen werden sollte!

Die nächsten Kursziele bei positiver Entwicklung: ~$52.500, ~$54.100, ~$56.250

Die nächsten Kursziele bei negativer Entwicklung: ~$50.250, ~$49.000 ~$47.000

Trading-Idee

Der Fokus sollte auf liquiden Altcoins liegen, solange Bitcoin konsolidiert. Bei größeren Abverkäufen sollten Gewinnmitnahmen vorgenommen werden und bei bullischen Trendbestätigungen die Bitcoin Positionen vergrößert werden.