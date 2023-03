Kaufgelegenheit für Gold-ETF

Liebe Leser,

in Asien ist die Goldnachfrage groß. Interessanterweise sind die dortigen Käufe nicht auf den Privatsektor beschränkt. In einigen asiatischen Ländern wie China und Singapur stocken die Zentralbanken ihre Goldreserven auf. Und dafür gibt es einen guten Grund: Das Einfrieren russischer Devisenreserven.

Diese historisch einmalige Sanktion ist von weitreichender Bedeutung. Sie hat – völlig zu Recht – zu einem Vertrauensverlust in das Dollar-basierte Weltwährungssystem geführt. Ein Zurück wird es nach dieser unmissverständlichen Lektion nicht geben.

Bullishe Divergenz für Gold

Im Unterschied zu den asiatischen Ländern ist das Interesse an Gold in den USA immer noch sehr gering. Das erkennen Sie auf dem folgenden Chart. Er zeigt den Kursverlauf des US-Gold-ETFs (GLD) in $ und darunter die Goldbestände dieses wie Xetra-Gold funktionierenden Produkts in Mio. Unzen.

Wie Sie sehen, sind diese Goldbestände seit 2020 deutlich von 41 Mio. Unzen auf aktuell 29 Mio. Unzen gesunken, ein Rückgang von 30%. Gleichzeitig ist der Goldpreis jedoch nicht gefallen, sondern in einem relativ engen Band seitwärts gelaufen. Diese ausgeprägte Divergenz ist ein sehr bullishes längerfristiges Signal.

US-Gold-ETF (GLD) in $, Goldbestand in Mio. Unzen, 2020 bis 2023

Die Kombination aus einer Seitwärtsbewegung des Goldpreises und einem deutlichen Rückgang der Goldbestände ist bullish.

Quelle: sentimentrader.com; krisensicherinvestieren.com

Die US-Goldnachfrage wird bald steigen

Trotz hoher Inflationsraten und einer weiterhin stark steigenden Staatsverschuldung hat das Interesse der US-Anleger an Gold in den vergangenen 2 ½ Jahren stark abgenommen. Doch das kann und wird sich vermutlich sehr bald wieder ändern.

Sobald mehr und mehr Anleger erkennen, dass die Geldentwertung anhalten wird und die hohen Staatsausgaben nur durch den Einsatz der Notenpresse beibehalten werden können, wird das Vertrauen in die Zentralbank schwinden. Dann wird die Goldnachfrage auch in den USA stark zunehmen. Das wird den Goldpreis deutlich nach oben treiben.

Sicherheit und große Chancen

Meine Krisensicher Investieren Gold-Indikatoren und -Prognosemodelle haben in den vergangenen Monaten bereits eine ganze Flut wichtiger mittel- und langfristiger Kaufsignale gegeben. Das hat sich durch die jüngste Korrektur des Edelmetallsektors nicht geändert. Deshalb sehe ich in dieser Korrektur eine weitere exzellente Kaufgelegenheit für Gold und ausgewählte Minenaktien.

Lassen Sie sich die Sicherheit und die großen Chancen nicht entgehen, die Ihnen der Edelmetallsektor in Zeiten ausufernder Staatsverschuldung und hoher Inflationsraten bietet. Welche Goldminenaktien wir im Moment zum Kauf empfehlen, lesen Sie in meinem Börsenbrief Krisensicher Investieren – jetzt 30 Tage kostenlos.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.

Ihr

Claus Vogt, Chefredakteur Krisensicher Investieren

P.S.: Die Zwischenerholung an der Börse ist vorüber. Stellen Sie sich auf neue Tiefs des S&P 500 ein.

P.P.S.: Sie wollen Woche für Woche sicher durch diese Krise kommen, dann fordern Sie bitte noch heute den kostenlosen Claus Vogt Marktkommentar hier ganz einfach mit Ihrer E-Mail an.

Schützen und mehren Sie Ihr Vermögen und testen Sie noch heute KRISENSICHER INVESTIEREN 30 Tage kostenlos.

Claus Vogt, der ausgewiesene Finanzmarktexperte, ist zusammen mit Roland Leuschel Chefredakteur des kritischen, unabhängigen und erfolgreichen Börsenbriefs Krisensicher Investieren.

2004 schrieb er ebenfalls zusammen mit Roland Leuschel das Buch „Das Greenspan Dossier“ und 2009 „Die Inflationsfalle“. 2018 erschien „Bitcoin & Co. Was Sie über Geld, Gold und Kryptowährungen wissen sollten“ und 2019 ihr hochaktuelles neues Buch: „Die Wohlstandsvernichter - Wie Sie trotz Nullzins, Geldentwertung und Staatspleiten Ihr Vermögen erhalten“. Erhältlich im Buchhandel oder auf www.krisensicherinvestieren.com. Mehr zu Claus Vogt finden Sie hier.