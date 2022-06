Kakao-Future mit Long-Chance

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Seit nunmehr einigen Jahren schwankt der Kakaopreis grob seitwärts, wird allerdings von zwei Trendlinien immer weiter eingeengt. Der letztmalige Rücklauf an die untere Trendbegrenzung brachte wieder Käufer auf den Plan, sodass ein kurzfristiger Trendwechsel vollzogen worden ist.

Seit nunmehr Sommer 2017 nimmt die Schwankungsbreite beim Kakao-Future kontinuierlich ab, anfänglich war die Handelsspanne zwischen 1.804 und 2.935 US-Dollar angesiedelt. Mit der Zeit wurden die Ausschläge immer geringer, nach einem untergeordneten Abwärtstrend aus Anfang dieses Jahres bis Mitte Juni drehte der Trendverlauf wieder und kann aufgrund der sprunghaften Kursreaktion zur Oberseite nun ins Auge gefasst werden.

Swing-Traders El Dorado

Aufgrund der ständig wechselnden Trendverläufe innerhalb der immer kleiner werdenden Handelsspanne drängt sich nach mehreren Tagen einer positiven Aufwärtstendenz nun wieder ein Long-Szenario auf, Zugewinne an 2.527 und darüber in den Bereich von 2.595 US-Dollar wären auf Sicht der nächsten Tage denkbar und können über entsprechende Scheine abgedeckt werden. Aufgrund der dynamischen Zuwächse der letzten Tage sind Rücksetzer jedoch stets einzuplanen, was vorläufig einen weiten Stopp erfordert. Sollte allerdings das Junitief bei 2.344 US-Dollar nachhaltig gebrochen werden, müsste mit einer Auflösung der laufenden Handelsspanne und anschließenden Kursverlusten auf 2.232 US-Dollar zwingend gerechnet werden.

Kakao-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 2.489 // 2.527 // 2.541 // 2.595 US-Dollar Unterstützungen: 2.445 // 2.391 // 2.344 // 2.232 US-Dollar

Fazit

Die vorgestellte Handelsidee ist vergleichsweise spekulativ, erst oberhalb des 50-Tage-Durchschnitts bei derzeit 2.489 US-Dollar dürfte ein Long-Trader mit Zielen bei 2.595 US-Dollar aufgehen, hierzu könnte dann das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VQ9A2K zum Einsatz kommen. Auf dieser kurzen Wegstrecke beträgt die mögliche Renditechance 24 Prozent, Ziel des Scheins läge rechnerisch bei 3,81 Euro. Eine Verlustbegrenzung muss wegen eines zwingend einzuplanenden Pullbacks noch unterhalb von 2.390 US-Dollar angesetzt werden, dies entspräche einem Stopp-Kurs im Schein von 1,87 Euro. Vorzugsweise sollten sich nur sehr erfahrene Händler an die Handelsidee trauen.

Strategie für steigende Kurse WKN: VQ9A2K

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,81 - 3,10 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 2.160,70 US-Dollar

Basiswert: Kakao-Future KO-Schwelle: 2.160,70 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 2.468 US-Dollar Laufzeit: Open End

Kursziel: 3,81 Euro Hebel: 7,6

Kurschance: + 24 Prozent Quelle: Vontobel

