Kaiser Reef meldet neue hochgradige Goldwerte aus Australien

Während der Abbau aus der Vorzeigemine „A1“ weiter läuft, gewinnt Kaiser Reef Limited (ASX: KAU, ISIN: AU0000072506) im Zuge von Explorationsbohrungen untertage nicht nur neue Erkenntnisse zur Lage weiterer Erzgänge, sondern stößt auch weiterhin auf beachtliche Goldgrade. Wie das Unternehmen aus Perth am Mittwoch bekanntgab, bestätigt die laufende Auswertung von Bohrkernen weitere hochgradige Ergebnisse, darunter einen 13,5 Meter langen Abschnitt zu 6,6 Gramm Gold je Tonne, inklusive einem höhergradigen 3,5-Meter-Intervall von 16,5 Gramm.

Die Untertagemine „A1“ – der Name steht buchstäblich für „Top-Qualität“ – bei Jamieson (Victoria) verfügt über eine hochgradige bekannte Mineralisierung, die in der Tiefe offen ist. Nach dem Erwerb der Mine im vergangenen Jahr hatte Kaiser Reef die Förderung neu aufgenommen und konnte dabei bereits profitablen Cashflow sowie steigende Produktionsraten und Margen generieren. Zugleich wird weiteren mineralisierten Zonen nachgegangen.

Highlights der neuesten Auswertungen

Unter den aktuellsten Bohrergebnissen befinden sich vielversprechende Abschnitte mit teils zweistelligen Goldwerten, darunter ein besonders hochgradiges Intervall von einem Meter Länge und 54,2 Gramm Gold je Tonne innerhalb eines längeren Abschnittes von sechs Metern zu 10,3 Gramm (Bohrung A1UDH-503 in 37,6 Metern Tiefe). Hervorgehoben werden zudem Ergebnisse aus drei weiteren Bohrlöchern.

So stieß die Bohrung A1UDH-494 auf 1,36 Meter mit 23,8 Gramm Gold auf 66,7 Meter Tiefe. Bohrung -A1UDH-497 ergab 13,5 Meter mit 6,6 Gramm Gold je Tonne aus 99,2 Metern; darin 3,5 Meter mit 16,5 Gramm in 99,2 Meter Tiefe. A1UDH-500 schließlich durchteufte 1,0 Meter mit 16,0 Gramm Gold je Tonne in 56,6 Metern Tiefe.

Bohrung bestätigt weitere Adern

Besonderes Interesse gilt der Bohrung A1UDH-497 mit dem 13,5-Meter-Abschnitt zu 6,6 Gramm Gold je Tonne. Diese Bohrung war insgesamt 186,3 Meter lang; die von ihr durchteufte Dyke-Ausbuchtung wies eine vielversprechende Serizit-Hydrothermal-Alteration auf, die in enger Verbindung mit stilolithischen Quarzgangbrekzien steht. (Stilolithen: „gezackte“ Oberflächen, bei denen Mineralstoffe durch Auflösung unter Druck geschwunden sind, wobei das Volumen des Gesteins abnimmt). Durchschnitten wurden bis zu drei Dyke-Apophysen (Gesteinsverästelungen von magmatischem in Nebengestein), die in zerklüfteten Sedimenten endeten; möglicherweise an der östlichen Scherung.

Die zentrale Dyke-Ausbuchtung weist vielversprechende Prospektivität auf. Die Zone liegt hauptsächlich nördlich der historischen Abbauarbeiten nördlich der „Queens Lodge“. Sie bestätigt das Vorhandensein nördlicher Adern, die Kontinuität zum Streichen aufweisen. Die Ausbuchtung weist bis zu zehn Prozent eingesprengte Sulfide (meist Pyrit) und eine starke Serizit-Alteration in Verbindung mit Adern und Brekzien auf. In Anbetracht von Standort, den begrenzten historischen Bohrungen und dem Ausmaß der sichtbaren Mineralisierung handelt es sich um eine außerordentlich erfolgversprechende Zone.

Gerechtfertigte Investitionen

Die aktuell durchgeführten Bohrungen belegen Mineralisierungsbereiche, die für den mittel- und langfristigen Abbau in Erwägung gezogen werden können. Die ermutigenden Auswertungen rechtfertigen weitere Investitionen und den künftigen Bergbaubetrieb unterstützende Verbesserungen. In einer vorrangegangenen Pressemeldung hatte Kaiser Reef diesbezüglich unter anderem Maßnahmen zur Verbesserung der Stromversorgung angeführt.

Abbau aus „Neesham Reef“-Erweiterung beginnt vorzeitig

Eine weitere erfreuliche Entwicklung gibt es vom Bereich „Neesham Reef“. Das Bohrloch, das im Juli zur Entdeckung der hochgradigen Ader führte, hatte seinerzeit 2,4 Meter mit 215 Gramm Gold je Tonne ergeben. Eine interpretierte Erweiterung des Erzgangs war nun bei der Erschließung früher als erweitert angetroffen worden. In der Abbauwand wurde sichtbares Gold festgestellt; der erste Abbau wurde aufgenommen.

Über Kaiser Reef Limited

Der Kaiser Reef Limited aus Perth, seit 2020 ASX-notiert, konzentriert sich auf seine zu 100 Prozent unternehmenseigenen Assets im Goldbergbau-Revier Lachlan-Ford-Belt, einer Region zwischen Victoria und New South Wales. Kaiser Reef gilt als hochgradigster Goldproduzent Australiens.

Vorzeigeprojekt ist die 1861 entdeckte Mine „A1“, wo parallel zur Förderung Diamantbohrungen in nun erschlossenen Bereichen hochgradige Goldgehalte und neue Erzgänge aufdecken. Das zweite große Projekt „Maldon Goldfield“ beherbergt mit „Union Hill“ eine der größten historischen Hartgoldminen im Bundesstaat Victoria und ist Standort eine firmeneigenen Verarbeitungsanlage. Zurzeit laufen Planungen zur Wiederinbetriebnahme der Mine und Bohrkampagnen auf dem Areal.

Zurzeit als Vorhalteprojekte hat Kaiser Reef weitere Explorationsgrundstücke im angrenzenden Bundesstaat New South Wales im Portfolio.

