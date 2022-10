Kaiser Reef: Mit hochgradigen Minen in eine goldene Zukunft?

Der Goldpreis, insbesondere in US-Dollar, ist zuletzt unter Druck geraten und mit ihm auch die Kurse vieler Goldgesellschaften. Das Unternehmen, das wir heute vorstellen, hat unserer Ansicht nach aber das Potenzial zu den großen Gewinnern zu gehören, wenn sich Gold, was wir für unausweichlich halten, wieder auf den Weg nach oben macht – und möglicherweise schon deutlich früher.



Denn Kaiser Reef (ASX KAU / WKN A2P4AV) verfügt nicht nur über eine der hochgradigsten – wenn nicht die hochgradigste – produzierenden Goldminen Australiens, die zudem gerade erst einen Produktionsrekord aufstellte und wo das Unternehmen zuversichtlich ist, die Förderung noch deutlich ausweiten zu können. Kaiser Reef stellt auch in Aussicht, dass man in absehbarer Zeit eine zweite Mine eröffnen könnte! Damit noch nicht genug, besteht auch erhebliches Explorationspotenzial in den so genannten Maldon Goldfields!



Eine der hochgradigsten Goldminen Australiens



Kaiser Reef produziert bereits auf der hochgradigen Goldmine A1 im Bundesstaat Victoria, die schon 1861 entdeckt wurde und seither den größten Teil der Zeit in Produktion war. Insgesamt wurden so ca. 500.000 Unzen Gold bei einem durchschnittlichen Gehalt von 26 g/t Gold gefördert. Erst vor Kurzem konnte Kaiser Reef von A1 für das vergangene Quartal einen Rekordausstoß melden. Wie das Unternehmen erklärte, waren diese auf kontinuierliche Verbesserungen zurückzuführen, die im vergangenen Jahr sowohl in der Verarbeitungsanlage Porcupine Flat nahe Maldon als auch in der Untertagemine selbst durchgeführt wurden.





Quelle: Kaiser Reef



Das Unternehmen hatte A1 erst 2021 erworben und unverzüglich in Betrieb genommen. Seitdem sei ein positiver, operative Cashflow generiert und Margen und Produktionsraten gesteigert worden, hieß es. Einen großen Anteil daran hat die Porcupine Flat-Anlage, die vollständig genehmigt und über eine befestigte Straße erreichbar ist. So kann das Erz von A1 mit dem Laster und unter Nutzung einer Brückenwaage angeliefert werden. Die Verarbeitungskapazität der Aufbereitungsanlage liegt bei 150.000 Tonnen pro Jahr.



Auf jeden Fall ist der Abbau auf hochgradiges Erz mit über 10 g/t Gold ausgerichtet, wobei Kaiser Reef das so genannte Air-Leg-Mining, also den manuellen Abbau mittels pneumatischer Zylinder und Gesteinsbohrer beziehungsweise Presslufthämmern einsetzt.



Neben der laufenden Produktion will Kaiser Reef die Ressourcen und Reserven ausweiten und die Förderung hochfahren. Dazu hat man die Explorationsarbeiten intensiviert, da die Chancen auf weitere Funde gut stehen. Schließlich weist die hochgradige, bekannte Vererzung eine hervorragende Kontinuität in der Tiefe mit historischen Gehalten von bis zu 25 g/t Gold auf. Tiefbohrungen haben zudem ergeben, dass der dabei vorherrschende Diorit bis weit unter die tiefsten Abbaustellen aufzufinden ist.



Und die bisherigen Arbeiten versprechen einiges, konnte Kaiser Reef doch unter anderem 3,7 Meter mit 68,6 g/t, 12,1 Meter mit 24,26 g/t, 5 Meter mit 44,29 g/t und 19,1 Meter mit 11,9 g/t Gold nachweisen. In schmaleren Adern konnte man sogar einige extrem hohe Werte wie 0,2 Meter mit 802,9 g/t Gold und 0,2 Meter mit 105 g/t Gold entdeckt werden! Mehr solcher hohen Gehalte erhofft man sich aber nicht nur in der Tiefe sondern auch in nördlich liegenden Diorit-Gängen, die mit seitlichen Bohrungen untersucht werden sollen.



Allerdings ist Kaiser klar geworden, dass man angesichts des bislang zur Verfügung stehenden Elektrizitätskapazitäten mit der Produktion an ihre Grenzen stößt. Also hat das Unternehmen mit der Umsetzung einer umfangreichen Hochspannungsaufrüstung begonnen. Diese soll es Kaiser ermöglichen, Produktion und die Bohrarbeiten erheblich zu steigern und eine verbesserte Tiefenbelüftung der Mine sowie verschiedene andere Aktivitäten auf A1 auszuweiten – und das bis weit in Zukunft. Die Aussichten auf steigende Produktionszahlen sind also unserer Ansicht nach sehr gut, auch wenn dem erst einmal vier Monate Arbeit und ca. 1,5 Mio. Dollar an Kosten vorstehen.



Zuletzt lieferte Porcupine Flat laut der obenstehenden Grafik rund 3.500 Unzen Gold im Quartal. Das würde bei einem aktuellen Goldpreis von rund 2.630 australischen Dollar einen Umsatz von 9,205 Mio. AUD bedeuten. Die Produktionskosten aber betragen auf Grund des hochgradigen Erzes laut Kaiser Reef nur rund 50% des Verkaufswertes. Das dürfte bedeuten, dass Kaiser Reef zu den rentabelsten Goldproduzenten auf dem fünften Kontinent macht. Sollten die Maßnahmen und Pläne des Unternehmens greifen, würde sich das natürlich noch einmal positiv auf die Ertragslage auswirken.



Kommt bald die zweite Mine?



Nachdem Kaiser Reef mittlerweile auch über eine erste Ressourcenschätzung für die zu 100 % in Unternehmensbesitz befindliche, historische Goldmine Union Hill (nahe Maldon) verfügt, hat man mit der Planung von Bestimmungsbohrungen und technischen Arbeiten im Frühstadium begonnen. Diese technischen Arbeiten werden für das Scoping und andere technische/Planungsstudien für die potenzielle Erschließung eines zweiten Goldminenbetriebs bei Maldon verwendet. Darüber hinaus hat Kaiser Reef weitere Explorations- und Infill-Bohrungen geplant, um den Umfang der Ressource und deren Zuverlässigkeit zu erhöhen. Diese sollen auf die Ergebnisse der technischen Arbeiten folgen.



Die Union Hill Mine, die sich zwischen Ballarat und Bendigo befindet, verfügt dabei über einige signifikante Vorteile. Dazu zählt, dass eine Bergbaukonzession bereits erteilt wurde, die Mine in der Nähe der Goldverarbeitungsanlage Porcupine Flat liegt, die ja über freie Kapazitäten verfügt, und ein Gefälle sowie Strom und Belüftung bereits vorhanden sind!



Hinzu kommt, dass Union Hill gemäß einer Pressemitteilung des Unternehmens von Ende Juli über Ressourcen von 1,2 Mio. Tonnen mit 4,4 g/t Gold (geschlussfolgert) für 186.656 Unzen Gold verfügt. Darüber hinaus hat Kaiser Reef für die Mine, so ist es in Australien üblich, ein Explorationsziel von 1,75 bis 2,7 Mio. Tonnen mit 3 bis 4 g/t Gold für 165.000 bis 345.000 Unzen Gold aufgerufen. Das Unternehmen wies zudem darauf hin, dass die Vererzung von Union Hill bisher nicht begrenzt ist, also weiteres Potenzial besteht.



Die Maldon Goldfields



Die Union Hill-Mine ist Teil des gut erschlossenen Gebiets der Maldon Goldfields, das über vorhandene Infrastruktur verfügt sowie über erhebliches Explorationspotenzial mit der Aussicht auf einen Anstieg der Ressourcen und damit eine erhöhte Produktionskapazität.



Im Gebiet von Maldon, das in der sehr produktiven Region Bendingo gelegen ist, die auch die extrem hochgradige Fosterville-Mine beherbergt, wurden in der Vergangenheit über 1,7 Mio. Unzen Gold mit einem durchschnittlichen Gehalt von 28 Gramm pro Tonne gefördert – allein in dem Teil, den jetzt Kaiser Reef kontrolliert. In diesem von Kaiser Reef kontrollierten Gebiet ist auch die historische Mine Nuggety Reef gelegen, die in der oben genannten Ressourcenschätzung aber noch nicht enthalten ist.





Sieben Explorationsziele in den Maldon Goldfields; Quelle: Kaiser Reef



Bislang hat Kaiser Reef sieben Ziele für Tiefenbohrungen identifiziert, um das genannte Explorationsziel zu erreichen. Alle Ziele deuten an, dass hochgradige Funde möglich sind. Bisherige Bohrungen erbrachten überwiegend schmale Quarzbänder im Untergrund, die mit Goldgehalten von 6 und 53 g/t Gold sehr aussichtsreich erscheinen.



Fazit: Mit A1 verfügt Kaiser Reef über eine der hochgradigsten und rentabelsten Goldminen Australiens. Die Produktionsraten wurden bereits verbessert und das Potenzial, die Produktion durch Behebung des Elektrizitätsengpasses und zusätzliche Exploration noch einmal auszuweiten, ist unserer Ansicht nach erheblich. Darüber hinaus verfügt Kaiser Reef in den Maldon Goldfields über erhebliches Explorationspotenzial sowie die Union Hill-Mine, die durchaus in absehbarer Zeit zum zweiten Produktionsstandbein des Unternehmens werden könnte. Wir glauben, dass sich das trotz aller natürlich vorhandenen Risiken über kurz oder lang auch in der Kursentwicklung von Kaiser Reef wiederspiegeln sollte, zumal das Unternehmen schuldenfrei ist und so mit ca. 7 Mio. AUD an Cash auch finanziell gut dasteht. Wir werden an dieser spannenden Gold-Story auf jeden Fall dranbleiben.





Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlich auf https://www.goldinvest.de Kommentare, Analysen und Nachrichten. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.



Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Kaiser Reef halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen Kaiser Reef im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Dienstleistungsvertrag zwischen Kaiser Reef und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist, zumal Kaiser Reef die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für ihrer Berichterstattung vergütet.

