Kaffee: Warum Chartisten jetzt auf diesen Rohstoff schauen

Freitag, 3. November 2023

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Aktuell im Blickfeld der Investoren: die Agrarprodukte. Heute geht es um den Basiswert Kaffee, der seit einigen Wochen Chartisten begeistert. Kaffee notiert am Freitag, 3. November 2023 im Abendhandel bei 1,705 USD pro lb. (+3,4%). Zur Erklärung: lb steht für britisches Pfund. Gemeint ist damit ein gesetzliches, englisches Handelsgewicht und entspricht rund 453,59 Gramm.

Oben abgebildet: Der Monatschart des Kaffee-Futures-Preises auf USc-Basis. 170 US-Cent (USc) im Chart entsprechen damit 1,70 US-Dollar (USD). Der jüngste Preisauftrieb beim Kaffee-Futures hat die Notierungen seit Anfang Oktober um 17,6 Prozent nach oben getragen. Mit aktuellen Preisen um 1,70 USD versucht der Kaffee-Preis nun einen Break out über seine 200-Tagelinie, die de facto punktgenau bei 1,70 USD verläuft. Dieser gleitende Durchschnitt war den Kaffee-Preisen in den vergangenen Tagen bereits als Widerstand bekannt.

Der Futures-Preis für Kaffee der Sorte SOFTS-Arabica ist am Donnerstag, 2. November, an der Internationalen Warenbörse (Intercontinental Currency Exchange – ICE) um 3,5 Prozent gestiegen aufgrund abnehmender Lagerbestände. Die weltweiten Kaffee-Exporte sind rückläufig, so die Internationale Kaffeeorganisation (ICO). In diesem Jahr setzt das Wetterphänomen El Niño darüber hinaus den Kaffee-Bauern in Vietnam ordentlich zu – und trieb die Preise zusätzlich an.

Die vergangenen beiden Handelstage überzeugten mit einem Kurssprung um mehr als sechs Prozent. Dieses Plus führte die Chartkurve wieder in ihren ursprünglichen Aufwärtstrend (grüne Linie) zurück. Dabei testeten die Notierungen am Freitag, 3. November, den Preisbereich oberhalb ihrer 200-Tagelinie – erstmalig seit Juni 2023! Dieser gleitende Durchschnitt, bislang fallend, dreht bereits nach oben: möglicherweise ein erstes Signal für eine nachhaltige Trendwende? Das erste nachfolgende Target sähen wir anschließend im Bereich um 1,75/1,80 USD je lb.. Ich halte Sie über die weitere Entwicklung auf dem Laufenden!

Soweit für heute aus der spannenden Welt der Rohstoffe. Ich wünsche Ihnen eine schöne und gute (Trading)Zeit!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

