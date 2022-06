K+S: Trendpfeile zeigen weiterhin nach unten!

Beim Kali- und Salzproduzent (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) geht die Tendenz weiterhin nach unten!



Seit dem Hoch vom 19.04.22 bei rund 36 Euro hat der Kurs im Tief (23,43) gut ein Drittel an Marktkapitalisierung verloren. Aus Sicht der Charttechnik besitzt die mittelfristige Abwärtstrendgerade (schwarz im Chart eingezeichnet) weiterhin Gültigkeit. Erst bei Break dieser Trendgeraden nach oben würden wir uns wieder auf die "lange Seite" wagen. Zur Stunde notiert K+S bei 24,75 Euro.

K+S Tageschart

Finanztrends Video zu K+S



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.