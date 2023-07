K+S, SAP, Vonovia und Disney - Fazit zum Wochenschluss

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Der Deutsche Aktienindex tendierte bereits am Vormittag durchweg seitwärts. Der kleine Verfallstag an der Terminbörse Eurex hielt den DAX in einer recht engen Range von 16.1000 und 16.200 Punkten offensichtlich vor dem Abrechnunghszeitpunkt in Schach. Wir besprechen die Marktlage im Video mit L&S - hier geht’s dorthin.