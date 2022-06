K+S: Jetzt genau hinsehen!

Nachdem der Kali- und Salzhersteller (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) am 23.05.22 die Aufwärtstrendgerade (schwarz im Chart eingezeichnet) durchbrochen und per se ein neues Verkaufssignal generiert hatte, kam es in den Folgewochen zu weiteren kräftigen Abgaben.



In den letzten Börsensitzungen zeigt sich der Kurs erneut sehr schwach und nähert sich nun der wichtigen Unterstützung, der 200-Tage Linie (blau im Chart). Hier gilt es Ausschau nach einer Bodenbildung/Trendumkehr zu halten. Sollte die Notierung jetzt nach oben drehen, bietet sich die Eröffnung einer Longposition an, welche knapp unter der blauen Linie mit einem StopLoss abgesichert werden kann und so ein günstiges Chance/Risiko-Verhältnis darstellt. Aktuell notiert K+S bei 21,95 Euro.





K+S Tageschart

Finanztrends Video zu K+S



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.