K+S: Ende der Leidenszeit?

Auch der Kali- und Salzproduzent (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) hat schwere Wochen hinter sich!

Notierte die Aktie am 19.04.22 im Hoch noch bei 36,45 Euro, werden aktuell nur noch rund 20 Euro pro Anteilsschein ausgerufen. Im Chart lässt sich dabei eine Abwärtstrendgerade einzeichnen, welche den Kurs auf der Oberseite immer wieder deckelt. An dieser markanten Linie ist die Notierung jetzt wieder angelangt. Erhalten wir bei Break nach oben nun endlich ein frisches Kaufsignal oder bröckelt der Kurs erneut wieder nach unten ab? Wir belassen den Wert auf unserer Beobachtungsliste und werden bei entsprechenden Signalen aktiv. Aktuell notiert K+S bei 20,52 Euro.





K+S Tageschart





