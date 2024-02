K+S: 2023 verlief Erwartungen entsprechend, 2024...?

Weitere Suchergebnisse zu "K+S":

AKTIE IM FOKUS: K+S

WKN: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888 / Kürzel: SDF

Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

ABSTRACT: Das Wertpapier hat seinen Wert innerhalb von 12 Monaten praktisch halbiert. Die Aktie zählt damit zu den Underpreformern. Nachdem es seit Jahresanfang weiter abwärts geht, stellt sich die Frage, wo ein denkbarer Boden formatiert werden kann?

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 12,45 EUR

Marktkapitalisierung 2,14 Mrd. EUR

Umsatz 2022 5,68 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote 66,21 %

KGV 2024* 8,17 %

4 Wochen Performance - 9,31 %

Bewertung leicht unterbewertet

Div. Rendite 2024* 1,53 %

* Prognose

Das 4. Quartal 2023 ist für den Konzern entsprechend der Erwartungen gelaufen. Nach dem Rekordjahr 2022 lag der Umsatz im 3. Quartal 2023 bei 881 Mio. EUR gegenüber 1.470 Mio. EUR im Vergleichszeitraum zuvor. In den ersten neuen Monaten konnte ein Umsatz von 2,9 Mrd. EUR erzielt werden. Das operative EBITDA erreichte 72 Mio. EUR. (Vorjahr 633 Mio. EUR). Insbesondere der brasilianische Markt hat sich für K&S im Jahr 2023 wieder besser entwickelt, ein deutlicher Nachfrageanstieg ist hier feststellbar, was auch dazu führt, dass höhere Preise erzielt werden.

Im Segment der Landwirtschaft konnte in den ersten neuen Monaten ein Umsatz von knapp über 2 Mrd. EUR erwirtschaftet werden. Korrespondierend dazu steig der Absatz hier von 1,56 Mio. t auf 1,87 Mio. t. Im Segment der Industrie+ konnte in den drei Quartalen marginal mehr abgesetzt werden. Der Umsatz hier betrug kumuliert 860 Mio. EUR.

Bei der Vorlage der Zahlen für das 3. Quartal bestätigte das Unternehmen den Ausblick für 2023. Erwartet werden ein EBITDA zwischen 600 und 800 Mio. EUR und ein bereinigter freier Cashflow zwischen 300 und 450 Mio. EUR. Das Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 200 Mio. EUR, das im März 2023 angekündigt wurde, ist per Ende September 2023 bereits zu über 50 % umgesetzt worden. Zurückgekauft wurden zu diesem Zeitpunkt Aktien im Wert von 113 Mio. EUR zu einem durchschnittlichen Wert von 16,56 EUR pro Anteilsschein. Das Programm soll im laufenden Monat Februar 2024 beendet sein.

Die Aktie ist Mitte Dezember etwas angestiegen und bis an die 14,80 EUR gelaufen. Die moderaten Gewinne wurden zu Jahresanfang gleich wieder mitgenommen. Die letzten Handelstage waren von Schwäche gekennzeichnet. Die letzten fünf Tageskerzen waren alle rot.

Nachdem es Mitte Dezember im Zuge der kleinen Aufwärtsbewegung über die 20-Tage-Linie (aktuell bei 13,08 EUR) bis an die 50-Tage-Linie (aktuell bei 13,67 EUR) ging, wurde die 20-Tage-Linie im Zuge der Rücksetzer wieder aufgegeben. Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie seit gut sieben Monaten im Dunstkreis dieser Linien läuft. Die Abwärtsbewegung der letzten Handelstage hat die bärische Einschätzung bestätigt.

Solange die Aktie per Tagesschluss unter der 20-Tage-Linie notiert, solange muss mit weiteren Abgaben gerechnet werden, die die Perspektive haben, zunächst in den Bereich der 11,38 EUR und übergeordnet bis an die 8,30 EUR laufen könnten.

Sollten sich Erholungen einstellen, so könnten diese zunächst an die 20-Tage-Linie und dann weiter an die 50-Tage-Linie gehen. Im Tageschart ist erkennbar, dass die Erholungsbewegungen in den letzten Monaten immer im Bereich der 50-Tage-Linie ausgelaufen sind. Sollte es das Wertpapier schaffen, sich im Zuge einer dynamischen Impulsbewegung deutlich über die 50-Tage-Linie schieben und nachfolgend auch etablieren, so würde sich das Chartbild aufhellen. Weitere Aufwärtsbewegungen in den Bereich der 200-Tage-Linie (aktuell bei 15,83 EUR) wären denkbar und möglich.

Einschätzung Tageschart, Prognose: bärisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Solange sich das Wertpapier per Tagesschluss unter der SMA20 aufhält, solange könnten sich weitere Abgaben bis an die 11,38 EUR bzw. bis an die 8,30 EUR einstellen. Erst wenn es verbindlich über die 50-Tage-Linie geht, hat die Aktie wieder realistische Perspektiven auf der Oberseite.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass sich das Wertpapier nach einer Erholungsbewegung im Dezember bis Mitte Januar wieder abwärtsgelaufen ist. Der Aufwärtsbewegung folgte Ende Januar dann die nächste Abwärtsbewegung. Übergeordnet ist feststellbar, dass Erholungen seit einigen Monaten nicht zugelassen werden. Stellen sich diese ein, werden zeitnah die Gewinne mitgenommen. Dies kann so interpretiert werden, dass Anleger aktuell kein großes Vertrauen in die Aktie haben. Zudem wirken auch im 4h Chart die SMA20 (aktuell bei 12,95 EUR) als auch die SMA50 (aktuell bei 12,97 EUR) als Deckel, die die Erholungsbewegungen begrenzen.

Aktuell notiert das Wertpapier unter der SMA20 / SMA50. Beide Linien liegen in etwa auf dem gleichen Niveau. Solange das Wertpapier unter diesen beiden Durchschnittslinien notiert, solange könnten sich weitere Abgaben einstellen, die die Anlaufziele erreichen könnten, die in der Tagesbetrachtung Erwähnung gefunden haben.

Sollten sich Erholungen einstellen, so könnten diese zunächst an die SMA20 / SMA50 gehen. In unseren Augen bedarf es Dynamik und Momentum oder ein GAP up um über diese beiden Linien zu kommen. Sollte sich dies einstellen, so wäre es zwingend, dass es rasch weiter aufwärts in Richtung der SMA200 (aktuell bei 13,98 EUR) geht. Erst wenn sich dieses Szenario einstellt, würde sich das 4h Chart aufhellen.

Einschätzung 4h-Chart, Prognose: bärisch

Übergeordneter Ausblick 4h-Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Um wieder Perspektiven auf der Oberseite zu haben, muss sich die Aktie über der SMA20 / SMA50 festsetzen und zügig aufwärtslaufen. Solange sie aber unter diesen beiden Durchschnittslinien notiert, solange ist der Fokus auf die Unterseite zu richten.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 30 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 70 %

Widerstände

12,56

12,90

12,95

12,97

13,08

13,11

13,67

13,87

15,37

15,83

17,56

Unterstützungen

10,83

8,14

5,52

4,45

Quelle: xStation5 von XTB

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.





Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren.Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind alszu verstehen.