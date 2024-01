KI - Das Zünglein an der Waage

Dem DAX fehlen seit ein paar Wochen die zündenden Impulse und so dümpelt er etwas lustlos vor sich hin. Nicht so der große Bruder S&P 500.

Beflügelt von den Tech-Werten erzielte der US-Index ein neues Rekordhoch und setzt seine Rally einfach fort. Wenn wir von Tech-Aktien sprechen, ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit KI im Spiel. So auch bei Super Micro Computer Inc. (SMCI), die ein starkes Momentum aufweisen und damit allen anderen die Show stahlen.

Ende der Fahnenstange?!

Die Kalifornier sind Marktführer bei hocheffizienten Speicherlösungen und produzieren leistungsstarke Computer für Rechenzentren, die u.a. für KI-Anwendungen genutzt werden. Wesentlicher Baustein des Erfolgs ist das Schmieden von strategischen Allianzen. So nutzt man die Prozessoren von Intel und AMD, konnte sich aber vor allem die Versorgung mit Nvidias Schlüsseltechnologie sichern. In 2023 legte die SMCI-Aktie um ca. 250 % zu, vor genau einer Woche sorgte die neue Guidance für einen Tagesgewinn von fast 36 %. Das KGV von 42 ist für diesen Sektor alles andere als übertrieben, wie weit wird es also noch gehen?

Hebeln mit Köpfchen

Martin Winter (twconline) verfolgt mit seinem wikifolio Trend und Momentum (gehebelt) zwei Hauptstrategien: Trendfolge- und Momentum-Trades. Daneben können aber auch kurzfristige Engagements eingegangen werden, wenn seiner Meinung nach fundamental günstig bewertete Unternehmen mit vielversprechendem Chartbild ihre Zahlen veröffentlichen. Dabei sollten die Zahlen eine Steigerung abbilden und über den Erwartungen liegen. Darüber hinaus setzt Winter auch Hebelprodukte ein. Er ist sich über das höhere Risiko bewusst, sieht aber auch die Chancen. Das Universum wird nicht eingeschränkt und das Anlageverhalten richtet sich nach dem aktuellen Szenario der Kapitalmärkte. Steigen die gleitenden 100-Tage-Durchschnitte der Indices und gleichzeitig der ifo-Geschäftsklimaindex, dann ergibt sich daraus ein hoher Aktienanteil. Im gegensätzlichen Umfeld verlegt sich Winter mehr auf kurzfristige Trades. Aktuell hält er 8,5 % Cash. Sein wikifolio enthält vier ETFs und ein strukturiertes Produkt. Die Top-Performer der 40 Einzelaktien sind: Siemens Energy (+101 %), Super Micro Computer (+94 %), Elastic (+57 %) und SNP Schneider-Neureither & Partner (+50 %). Seit der Auflage im November 2013 summiert sich der Wertzuwachs des wikifolios auf inzwischen +246 %. Dies entspricht einer starken jährlichen Durchschnittsperformance von +12,9 %.

„Carpe Momentum“

Bei Dieter Jaworski (Javo) lautet das Schlüsselwort: „Momentum“. In seinem wikifolio 2M - Market Momentum finden nur solche Wertpapiere Berücksichtigung, die über ein starkes Momentum verfügen. Potenzielle Kandidaten erfüllen dabei ein Hauptkriterium – sie haben entweder ein neues 52-Wochen-Hoch erreicht oder stehen kurz davor. Daneben achtet „Javo“ penibel genau auf die Qualität eines Unternehmens. Fundamental meint er damit die Marge und deren Entwicklung sowie den Verschuldungsgrad. Außerdem bevorzugt er ertragsstarke Unternehmen mit soliden Gewinnen und gesunden Bilanzen. Shortpositionen (z.B. über ETFs) werden in rauen Marktphasen als Absicherung beigemischt, von Fonds und Hebelprodukten lässt Jaworski lieber die Finger. Zurzeit hat er knapp 3 % Cash in der Kasse. Zwei ETFs machen weitere 43,3 % seines Kapitals aus. Der Rest ist auf 23 Aktien aufgeteilt, seine größten Positionen sind: Super Micro Computer, Lam Research, Vertex Pharmaceuticals, Lululemon Athletica und Nvidia. Mit einer durchschnittlichen Jahresperformance von satten +13,9 % hat Jaworski seit der Auflegung im Dezember 2012 ein Plus von +322 % erwirtschaftet.

Zurück in die Zukunft

Viele fühlen sich berufen, nach Unternehmen zu suchen, die künftig überdurchschnittliche Erträge generieren können. Richard Dobetsberger (Ritschy) scheint dies, mit seinem wikifolio FuTureUS besonders gut zu gelingen. Seine jährliche Durchschnittsperfomance liegt seit Juni 2012 bei phänomenalen +26,1 %. Die Gesamtrendite beläuft sich auf ebenfalls atemberaubende +1.362 %. Wie geht „Ritschy“ vor? Einen idealen Einstieg identifiziert er anhand von fundamentalen und newsbasierenden Kriterien, aber auch durch technische Analysemethoden wie RSI, MACD, Bollinger Bänder und den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt. Sein Anlageuniversum ist kaum eingeschränkt. Er investiert in internationale Aktien, verschiedene Fonds, Anlagezertifikate und ETFs. Dabei betreibt Dobetsberger ein aktives Portfoliomanagement. Der generelle Ansatz soll bevorzugt mittel- bis langfristig ausgelegt sein, je nachdem, wie sich der Gesamtmarkt, die Branche oder die Firma entwickelt. 15 Einzelwerte – darunter Rheinmetall, Super Micro Computer, Lending Club, Nvidia und IBM, sowie ein ETF auf Gold vervollständigen aktuell sein wikifolio. Der Cash-Anteil liegt bei vernachlässigbaren 0,4 %.

Was kommt?

In der kommenden Berichtswoche stehen wichtige Veröffentlichungen über den Zustand der deutschen Wirtschaft an. Den Auftakt machen am Montag die Arbeitsmarktdaten; am Dienstag geht es weiter mit dem Bruttoinlandsprodukt. Für die Eurozone wird – neben Verbrauchervertrauen und Geschäftsklimaindex – auch das BIP bekannt gegeben. Der US-Immobilienpreisindex und das Verbrauchervertrauen des Conference Board dürften am Dienstag ebenfalls von Interesse sein. Am Mittwoch folgen in Deutschland die Einzelhandelsumsätze und der Verbraucherpreisindex. In den USA werden die von der ADP veröffentlichten Änderungen der Beschäftigten erwartet. Doch die höchste Spannung ist zweifelsfrei bei der Zinssatzentscheidung der Fed gegeben. Der EU-Gipfel startet am Donnerstag, an dem u.a. auch der Verbraucherpreisindex der Eurozone bekanntgegeben wird. In Großbritannien tagt die Bank of England zur künftigen Höhe des Leitzinses. Zum Wochenschluss gibt es am Freitag noch die Entwicklung der durchschnittlichen US-Stundenlöhne.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.