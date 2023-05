KI-Spezialist Predictmedix eröffnet sich neuen Milliardenmarkt

Predictmedix (CSE PMED / WKN A2P20P) ist ein führender Anbieter von schnellen Gesundheitsscreening-Lösungen, die auf unternehmenseigener künstlicher Intelligenz (KI) basieren. Das Unternehmen mit Sitz in Toronto hat eine mehrfach patentierte KI-Plattform entwickelt, die mit Hilfe multispektraler optischer Methoden Vitalparameter wie u.a. Körpertemperatur, Puls, Blutdruck, Müdigkeit und sogar Drogen- und Alkoholkonsum in Sekundenschnelle erkennt - und das alles ohne Berührung. Jetzt will man sich mit den darauf basierenden Anwendungen den globalen Markt für Gesundheit und Fitnessclubs erschließen, der 2030 ein Volumen von 169.696,72 Mio. USD erreichen soll.

Dafür hat das Predictmedix-Team seine KI gestützte Screening-Technologie speziell auf Athleten, Mannschaften und Sportverbände zugeschnitten. Mit diesen nach Aussage des Unternehmens technologisch führenden Lösungen kann eine umfassende Analyse des Fitness-Niveaus von Athleten erstellt werden, sodass diese ihr Training optimieren und ihre Leistung steigern können.

Der Fitness-Scan von Predictmedix setzt dabei auf fortschrittliche Algorithmen des maschinellen Lernens, um Sportlern präzise und personalisierte Einblicke in ihre körperlichen Fähigkeiten zu geben. Durch die Bewertung wichtiger Leistungsfaktoren wie Kraft, Ausdauer, Flexibilität und Herz-Kreislauf-Gesundheit bietet die Plattform Sportlern ein ganzheitliches Verständnis ihres Fitnessprofils. Das sind äußerst wertvolle Informationen, so das Unternehmen, die es den Athleten ermöglichen, verbesserungswürdige Bereiche zu identifizieren und maßgeschneiderte Trainingsprogramme zu erstellen, die auf ihre individuellen Bedürfnisse und Ziele zugeschnitten sind.

Milliardenmarkt im Visier

Und damit wäre Predictmedix in einem sehr lohnenden Markt unterwegs! Denn wie das Unternehmen ausführt, schätzen Untersuchungen, dass der globale Markt für Gesundheit und Fitnessclubs bis 2030 um jährlich 7,67% auf dann 169.696,72 Millionen US-Dollar wachsen wird.



„Wir freuen uns, unseren hochmodernen vertikalen Fitness-Scan vorzustellen, der Athleten und Sportteams helfen soll, ihr volles Potenzial auszuschöpfen“, so Dr. Rahul Kushwah, COO von Predictmedix. „Durch eine umfassende Analyse des Fitnessniveaus eines Sportlers geben wir diesem die Werkzeuge an die Hand, seine Stärken herauszuarbeiten, Wachstumsbereiche anzugehen und Leistungsziele zu erreichen. Unsere Vision ist es, der Sportindustrie nahtlose KI-Tools zur Verfügung zu stellen, um die Leistung und den ROI zu maximieren.“

Aber der KI basierte Fitness-Scan von Predictmedix wendet sich nicht nur an Athleten, sondern darüber hinaus auch an Sportmannschaften und Verbände. Denn man bietet damit, so Predictmedix, ein leistungsfähiges Werkzeug zur Talentgewinnung, Prävention von Verletzungen und Leistungsoptimierung. Wie das Unternehmen erklärt, entdeckt die KI-Plattform durch die Analyse der Daten zahlreicher Sportler Trends und Muster, die Trainern und Trainerteams dabei unterstützen fundierte Entscheidungen zu Trainingsmethoden und Entwicklungsstrategien zu treffen.

Und laut Dr. Kushwah besteht, basierend auf Gesprächen mit namhaften Persönlichkeiten und wichtigen Akteuren der Sportindustrie, ein „bemerkenswert“ großes Interesse an dem Fitness-Scan von Predictmetrix. Denn die Branche erkenne den Wert und das Potenzial, die die Lösungen des Unternehmens böten, so Dr. Kuswah weiter.

Fazit: Bei Predictmedix gibt es offenbar keinen Stillstand. Im Gegenteil kann das KI-Unternehmen regelmäßig mit Produktverbesserungen oder Erweiterungen aufwarten. Die Entwicklung eines Fitness-Scans erscheint uns als ein weiterer, logischer Schritt – in einen Wachstumsmarkt mit Milliardenvolumen. Wir sind gespannt, wie sich diese neue Initiative entwickeln wird.

Disclaimer: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlicht auf https://goldinvest.de Kommentare, Analysen und Nachrichten. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung möglicher Kursentwicklungen zu verstehen. Darüber hinaus ersetzen sie in keiner Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Angebot zum Verkauf der besprochenen Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um einen werblich/journalistischen Text. Leser, die auf der Grundlage der hier zur Verfügung gestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen oder Transaktionen durchführen, tun dies ausschließlich auf eigenes Risiko. Es besteht kein Vertragsverhältnis zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern bzw. den Nutzern ihrer Angebote, da sich unsere Informationen nur auf das Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers beziehen.

Der Erwerb von Wertpapieren ist mit hohen Risiken verbunden, die zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Dennoch wird jede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungsbedingungen.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Anteile an Predictmedix halten und daher ein Interessenkonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem das Recht vor, jederzeit Aktien der Gesellschaft zu kaufen oder zu verkaufen. Darüber hinaus wird die GOLDINVEST Consulting GmbH von Predictmedix für die Berichterstattung über das Unternehmen entlohnt. Dies ist ein weiterer klarer Interessenkonflikt.