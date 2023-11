Jungheinrich - Nebenwert spielt in der ersten Liga

Die Aktie von Jungheinrich ist aus dem seit Mitte August gebildeten Abwärtstrend nach oben ausgebrochen. Im kürzlich veröffentlichte Zahlenwerk deutet sich zwar eine konjunkturelle Abkühlung an. Das Management rund um Konzernchef Lars Brzoska hat darauf längst reagiert.

Kein Lagerhaus kommt ohne Ameisen, Stapler oder Roboter aus. Vor rund 75 Jahren brachte Dr. Friedrich Jungheinrich gemeinsam mit seinem Bruder bereits den ersten elektrisch betriebenen Hubwagen auf den Markt. Zwei Jahre später folgte der erste elektronische Gabelstapler. Auch heute noch zählen die umweltfreundlichen Lagerhelfer zu den Kassenschlagern von Jungheinrich. „Am 13. März 2023 ist unser letzter Verbrenner vom Band gelaufen. Jungheinrich lebt das ‚Verbrenner-Aus‘ also vor“, erklärte Brzoska kürzlich im Interview mit dem Handelsblatt. Inzwischen zählt der im MDAX® notierte Konzern zu den weltweit größten Anbietern von Flurfahrzeugen, Lagersystemen und Automationslösungen. Mit den Übernahmen des US-Spezialisten für Lagerautomatisierung Storage Systems sowie dem Hersteller von mobilen Robotern Magazino baute Jungheinrich wachstumsstarke Bereiche wie Logistikautomatisierung und umweltfreundliche Flurförderzeuge zuletzt stark aus.

Zahlen liegen im Plan

Bei der Präsentation der Strategie 2025+ rief Konzernchef Lars Brzoska 2020 ein Umsatzziel für 2025 von fünf Milliarden Euro. Ein Jahr später wurde das Ziel auf 5,5 Milliarden Euro erhöht. Für das laufende Jahr erwartet das Management einen Umsatz von 5,1 und 5,5 Milliarden Euro. Das gesteckte Umsatzziel könnte somit früher als erwartet erreicht werden. Bei der Umsatzrendite lagen die Hamburger Ende Juni mit 8,9 Prozent in der Mitte der für 2025 angepeilten Range von 8 bis 10 Prozent. Schwachpunkt des Konzerns ist die extreme Abhängigkeit von Europa. Außerhalb von Europas Grenzen generierte Jungheinrich im ersten Halbjahr nur knapp 19 Prozent. Bis 2025 soll der Anteil auf mindestens 20 Prozent steigen. Katalysator soll dabei die erworbene Storage System sein. Mit dem Kauf des Lagerautomatisierungsspezialisten baute Jungheinreich das Standbein in den USA deutlich aus. Nach Einschätzung der Experten von Predence Research könnte der Logistikmarkt in den kommenden Jahren deutlich wachsen. Das eCommerce-Wachstum hält weiter an. Die Anzahl der verfügbaren Waren steigt. Der Fachkräftemangel in Europa und den USA hält an. Anbieter von Lagerautomatisierungstechnik und Hersteller von Robotern könnten von diesem Trend somit profitieren.

Nach Angaben von Refinitiv ist die Mehrheit der Analysten mittelfristig zuversichtlich gestimmt und verweisen auf die Wachstumschancen durch die jüngsten Akquisitionen und die Umstellung vieler Altgeräte auf umweltfreundliche Lagerhelfer. Die Stammaktien sind in Familienbesitz. Damit hat Jungheinrich einen starken Ankerinvestor. Notiert sind nur die Vorzugsaktien. Mit einem KGV von 8,9 und eine Dividendenrendite von 2,4 Prozent (Quelle: Refinitiv) ist das Papier moderat bewertet. Angesichts der aktuell konjunkturell schwierigen Aussichten sind Rückschläge dennoch nicht ausgeschlossen.

Chart:

Widerstandsmarken: 29,28/31,43/32,50 EUR

Unterstützungsmarken: 24,90/26,48/27,24/27,74 EUR

Die Aktie von Jungheinrich ist vergangene Woche aus dem seit Mitte August gebildeten Abwärtstrend nach oben ausgebrochen und arbeitete sich schrittweise auf EUR 29,28. Dort bildete das Papier zunächst ein Hoch und konsolidierte heute bis auf EUR 28,48. Unterstützung findet die Aktie zwischen EUR 26,47 und EUR 27,74. Rücksetzer auf EUR 27,74 dürften die aktuell bullishe Stimmung nicht trüben und bieten weiterhin die Chance auf eine Erholung bis EUR 31,43. Bei EUR 27,24 droht der MDAX®-Wert erneut aus dem moderaten Abwärtstrend nach unten zu fallen. In diesem Fall kann die Stimmung schnell drehen.

Betrachtungszeitraum: 26.07.2022– 24.11.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Betrachtungszeitraum: 25.11.2004 – 24.11.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Express Plus Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Diese Wertpapiere sind mit Rückzahlungsschwellen und einer finalen Barriere ausgestattet. Notiert die Aktie an einem der festgelegten jährlichen Beobachtungstage auf Höhe der jeweiligen Rückzahlungsschwelle oder darüber, wird das Wertpapier vorzeitig zum Rückzahlungsbetrag zurückbezahlt. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstag. Am finalen Beobachtungstag greift die Barriere. Liegt der festgestellte Kurs auf Höhe der Barriere oder darüber erhält der Investor den Höchstbetrag. Andernfalls droht ein Verlust. Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Jungheinrich-Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Emissionspreis

Finaler Bewertungstag

Bemerkung

Jungheinrich

HVB8F9*

1.010,00 EUR

18.12.2026

Barriere: 65%***; Höchstbetrag:: 1.232,50 EUR



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

Jungheinrich

HD0B85

5,54

25,00

5,17

18.09.2024

Jungheinrich

HC9D9E

2,91

30,00

9,88

18.09.2024

Jungheinrich

HC9BFS

1,93

35,00

14,95

18.12.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

Jungheinrich

HC9FDR

3,96

30,00

-7,41

18.09.2024

Jungheinrich

HC9BFQ

3,47

30,00

-8,51

19.06.2024

Jungheinrich

HC9BFV

1,10

20,00

-27,07

18.12.2024



Express Plus Zertifikat auffür eine Spekulation auf eine Seitwärtsentwicklung oder leichten Anstieg des AktienkursesCall Optionsscheine auffür eine Spekulation auf einen Kursanstieg der AktiePut Optionscheine auffür eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Weitere Produkte auf die Aktie der Jungheinrich finden Sie unterwww.onemarkets.deoder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt.Mit my.one direct bei stock3 Terminalkönnen Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte