Jungheinrich: Das Bild wird immer klarer

Aktien von Jungheinrich bewegen sich in den letzten Wochen an multiplen Abwärtstrendlinien entlang und bereiten offenbar einen baldigen Ausbruchsversuch vor. Auf der Unterseite dient der EMA 200 (Woche) als zuverlässige Unterstützung, die zuletzt mehrfach zum Einsatz gekommen war.

Nach dem tiefen Kurssturz von 47,50 Euro aus 2021 auf gerade einmal 19,77 Euro im September 2022 hat sich nunmehr wieder eine Erholungsbewegung eingestellt, in einem ersten Schritt reichte diese zu Beginn des abgelaufenen Jahres auf 37,22 Euro heran. Nach Abschluss des vorausgegangenen Bodens fiel die Aktie auf das Ausbruchsniveau um 26,50 Euro zurück, wo anschließend wieder eine Erholung auf 34,26 Euro im Dezember eingesetzt hatte. Nun kämpft das Papier um einen nachhaltigen Ausbruch über gleich zwei interne Trendverläufe sowie ein damit einhergehendes Kaufsignal.

Kampf um Kaufsignal entbrannt

Die äußerst starken Kursbewegungen der letzten Wochen lassen den Machtkampf zwischen Bullen und Bären erahnen, aber nur nachhaltige Wochenschlusskurse oberhalb von 34,26 Euro dürften zum gewünschten Kaufsignal mit vorläufigen Zielen an den Verlaufshochs aus Anfang 2023 bei 37,22 Euro verhelfen. Rein rechnerisch wäre darüber ein Anstieg sogar an 41,98 Euro denkbar, was sich sehr gut mit einer klassischen 123-Erholungsbewegung seit 2022 decken würde. Ein Kursrutsch unter den 200-Wochen-Durchschnitt bei 30,70 Euro sollte jedoch mit Vorsicht genossen werden, hier könnten sich rasch Verluste auf 28,24 und womöglich noch 26,50 Euro summieren.

Jungheinrich AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

33,02 // 33,62 // 34,26 // 35,38 // 35,98 // 37,22 Euro

Unterstützungen:

31,42 // 30,70 // 30,00 // 29,34 // 28,80 // 27,52 Euro



Fazit:

Erfolgreiche Wochenschlusskurse oberhalb der Dezemberhochs von 34,26 Euro würde die Annahme einer zweiten großen Kaufwelle bis an 41,98 Euro untermauern und sich gleichzeitig für ein längeres Investment anbieten. Hierzu könnte als Zugvehikel dann beispielshalber das Open End Turbo Long Zertifikat WKN ME60N5 ausgestattet mit einem Hebel von 13,1 zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance beliefe sich hierbei auf 190 Prozent, Ziel des Scheins läge am Ende bei 1,22 Euro. Ein Stopp angesetzt um 32,50 Euro würde dagegen einen Ausstiegskurs im Schein von 0,27 Euro erfordern. Zusammen mit der Gewinnerwartung ergibt sich ein sehr vorteilhafter CRV von 4,1 zu 1.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

ME60N5

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

0,235 - 0,245 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Basispreis:

29,9195 Euro

Basiswert:

Jungheinrich AG

KO-Schwelle:

29,9195 Euro

akt. Kurs Basiswert:

34,26 Euro

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

1,22 Euro

Hebel:

13,1

Kurschance:

+ 190 Prozent

Börse Frankfurt



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.