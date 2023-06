Junge Gruppe in der FDP-Bundestagsfraktion mahnt zu mehr Konzentration auf Zukunftsthemen

"Junge Menschen wollten den Stillstand von 16 Jahren Merkel überwinden und haben Fortschritt und Modernisierung gewählt."







Die Junge Gruppe innerhalb der Fraktion der Freien Demokraten im Deutschen Bundestag hat ein Positionspapier verabschiedet, in dem sie die Bundesregierung zu mehr Konzentration auf die Zukunftsthemen mahnt.

„Junge Menschen sind vielfältiger als die Straßenkleber der sogenannten Letzten Generation, das hat man an dem sehr guten Ergebnis der FDP unter Jung- und Erstwählern bei der letzten Bundestagswahl gesehen. Junge Menschen wollten den Stillstand von 16 Jahren Merkel überwinden und haben Fortschritt und Modernisierung gewählt. Mit diesem Versprechen hat die Ampelkoalition begonnen und daran muss sie sich nun messen lassen“, so Jens Teutrine, Vorsitzender der Jungen Gruppe innerhalb der Bundestagsfraktion der Freien Demokraten. Auf der Prioritätenliste seien Modernisierungs- und Fortschrittsprojekte der Bundesregierung aber aufgrund der Krisenbekämpfung zu weit nach hinten gerückt. Die 28 jungen FDP-Abgeordneten wollen sie mit ihrem Positionspapier wieder nach oben auf die Agenda bringen: „Als Junge Gruppe stehen wir für mehr Leistungsgerechtigkeit, Aufstiegschancen und marktwirtschaftlichen Wettbewerb statt Umverteilung, Bürokratie und Regulierungseifer. Die Bundesregierung muss sich wieder auf ihr Startversprechen besinnen: Mehr Fortschritt wagen!“, mahnt Teutrine.