Juggernaut meldet Start der Jungfernbohrungen auf Bingo-Projekt im Golden Triangle

Juggernaut Exploration Ltd (JUGR.V; OTCQB: JUGRF; FSE: 4JE) lässt die Bohrer derzeit gleich auf drei seiner alpinen Projekte im Golden Triangle von British Columbia gleichzeitig drehen: auf Midas, Empire und jetzt auch auf dem Bingo-Projekt im so genannten Eskay-Graben. Die rund 2.000 m Bohrungen auf Bingo sind die ersten Bohrungen in der Geschichte des Projekts überhaupt.

Allen drei Projekten gemeinsam ist, dass sie erst durch den Rückzug der Gletscher zugänglich geworden sind. Das Grundstück Bingo liegt südwestlich von Goliath Resources‘ Golddigger Projekt (TSXV: GOT), das geologisch eng verwandt ist. Weitere Weltklasseprojekte in der Nähe sind Anyox, Dolly Varden, Porter Idaho und Premier. (siehe Abbildung 1)

Die Zone Bingo Main (siehe Abbildung 2) wurde bis dato durch umfangreiche goldmineralisierte Schürf-, Splitter- und Schlitzproben auf einer Fläche von 550 m x 175 m in der Region Eskay Rift des Goldenen Dreiecks, British Columbia, erkundet. Hochgradiges Gold aus Oberflächenschürfproben ergab bis zu 9,79 g/t Au. Kanalproben ergaben bis zu 1,77 g/t Au und 0,20 % Cu auf 4,85 Metern bzw. 1,48 g/t Au und 0,37 % Cu auf 3,2 Metern. Ungefähr 1 km nördlich wurde eine zweite Scharnierzone identifiziert (die so genannte Scharnierzone „Double Down"). Bisher weisen nur Lidar- als auch geophysikalische Daten auf diese Zone hin. Sie soll deshalb in der laufenden Saison erstmals vor Ort erkundet werden. Das Grundstück Bingo weist starke Ähnlichkeiten mit dem weiter östlich gelegenen Projekt Surebet von Goliath Resources auf, einschließlich derselben Mineralogie, Lithologie, Texturen und Strukturen.

Das Grundstück Bingo hat eine Fläche von 989 Hektar und liegt 45 km SSW von Stewart, BC und 28 km W von Kitsault, und nur 12 km von der Gezeitenwasseranlegestelle und den Straßen in der historischen Bergbaustadt Anyox entfernt, was eine kosteneffektive Exploration ermöglicht. Die Infrastruktur umfasst einen direkten Zugang zu Gezeitenwasser in unmittelbarer Nähe zu Straßen und Hochspannungsleitungen.

Dan Stuart, President und CEO von Juggernaut Exploration, kommentierte: „Unsere derzeit laufenden Bohrprogramme auf Empire, Midas und Bingo umfassen insgesamt ~6.500 Meter. Wir freuen uns, dass wir aufgrund des außergewöhnlich guten Wetters im Nordwesten von B.C. früher mit der Arbeit beginnen konnten als geplant. Wir erwarten mit Spannung die ersten Bohrergebnisse.“

Fazit: Das Verwandtschaftsverhältnis zwischen Juggernaut und Goliath Resources kann man am besten so beschreiben, dass Juggernaut der jüngere Bruder von beiden ist. Beide Unternehmen teilen sich das gleiche Gründungsteam (eine ähnliche Website) und denselben Explorationsansatz: die Erkundung von Mineralisierung im Golden Triangle, die durch den Rückzug der Gletscher frisch freigelegt wurde. Bingo ist geologisch und örtlich wohl am engsten mit Goliath’s Surebet-Entdeckung verbunden. Deshalb sind die Erwartungen hier besonders hoch. Die Aktie von Juggernaut hat sich in den zurückliegenden Wochen bei guten Umsätzen von einem Ausgangsniveau von 0,15 CAD auf aktuell 0,26 CAD entwickelt. Durch eine Discovery auf einem der drei Projekte könnte die Aktie von Juggernaut nochmals heftig nach oben ausschlagen. Wir drücken Juggernaut die Daumen.

