Johnson & Johnson – Gelingt hier ein Doppelboden?

Noch immer stecken Aktien seit dem ersten Halbjahr 2022 in intakten Abwärtstrendverläufen, beitut sich aber ein potenzieller Doppelboden im Bereich von 161 Dollar auf. Unterstützend wirken hier zahlreiche Supports vom Jahreswechsel, die durchaus das Potenzial zumindest zu einer Gegenbewegung entfalten könnten.

Die jahrelange Aufwärtsbewegung bei Johnson & Johnson (J&J) ist in der letzten Zeit zum Erliegen gekommen, nach einem finalen Verlaufshoch bei 186,69 US-Dollar drehte das Papier Anfang Mai zur Unterseite ab und fiel auf 160,81 US-Dollar in dieser Woche zurück. Mit dem Verlaufstief aus Ende August könnte sich durchaus ein Doppelboden in diesem Bereich bemerkbar machen, noch ist der seit Mai bestehende Abwärtstrend allerdings intakt. Das spricht jedoch nicht gegen eine kurzzeitige Gegenbewegung auf der Oberseite.

Zwischenerholung möglich

Zunächst einmal sollte die Johnson & Johnson-Aktie das Niveau von mindestens 166,60 US-Dollar überwinden, Kursgewinne an 168,90 und darüber den 50-Wochen-Durchschnitt bei 170,35 US-Dollar kämen in diesem Szenario ins Spiel. Spätestens ab 172,40 US-Dollar sollten Gewinne jedoch realisiert werden. Kreuzt die Aktie dagegen die aktuellen Wochentiefs bei 160,81 US-Dollar bärisch, müssten fortlaufende Abschläge auf die etwas größere Unterstützung um 155,72 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden. Hierdurch könnte sich der aktuelle Abwärtstrend sogar noch beschleunigen.

Widerstände: 166,57; 167,26; 168,05; 168,92; 170,35; 171,48 US-Dollar

Unterstützungen: 163,94; 162,16; 161,27; 160,81; 159,71; 158,26 US-Dollar

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Omega Letzter Bewertungstag J&J HB0KCV 2,68 140,00 5,26 14.12.2022 J&J HB6EQE 1,68 160,00 5,81 14.06.2023

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Omega Letzter Bewertungstag J&J HR8UHK 1,64 180,00 -8,61 14.12.2022 J&J HB93W2 1,26 175,00 -9,83 14.12.2022

Call Optionsschein auf Johnson & Johnson für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie Put Optionsschein auf Johnson & Johnson für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

