Jetzt steht die 15.700 im DAX zur Disposition

Während die Kauflaune für deutsche Aktien in diesen Tagen schlichtweg nicht vorhanden scheint, könnte heute der Punkt erreicht werden, an dem die Hände fehlen, die die Verkäufe unterhalb der 15.700er Marke im DAX auffangen. Seit Anfang August bewegt sich der Markt in einer 300-Punkte-Spanne, die droht nach unten verlassen zu werden. Die nächste Unterstützung liegt erst bei 15.450 Zählern, also gute 300 Punkte tiefer.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Die Ratingagentur Fitch, die zuletzt bereits der USA die Bestnote in Sachen Kreditwürdigkeit entzog, nimmt nun auch den US-Bankensektor unter die Lupe. Hier könnte es zu einem Downgrade der gesamten Branche kommen. Dies bringt erneut Unsicherheit in einen Sektor, der bereits im März durch die Pleite der Schweizer Großbank Credit Suisse in Turbulenzen geraten war. Auch die europäischen und deutschen Bankaktien könnten erneut in Mitleidenschaft gezogen werden. Zwar sind massive Abwertungen wie im Frühjahr eher unwahrscheinlich, dennoch sind Bewegungen im Finanzsektor meist auch ein Katalysator für den Gesamtmarkt.

An der Wall Street feierte gestern der vietnamesische Autobauer Vinfast ein mehr als erfolgreiches Börsendebut. Das gigantische Kursplus von 250 Prozent am ersten Handelstag führte das Unternehmen kurzzeitig sogar zu einer höheren Bewertung als die von General Motors und Ford zusammen. Ob Vinfast in kommenden Monaten diesen hohen Erwartungen gerecht werden kann, dürfte die Börse wohl auch in diesem Fall relativ schnell beantworten.