Jetzt schon an Weihnachten und Gold denken

Bleibende Geschenke von Wert sollten erste Wahl sein, dazu gehört auch Gold

Ein schön anzuschauendes Anlageprodukt mit bleibendem Wert wären da Goldmünzen. Klassiker wie Krügerrand, Känguru oder Maple Leaf dürften bekannt sein. Ganz neu sind beispielsweise Münzen aus Südafrika. Die sogenannten „Big Five“-Münzen zeigen fünf große Tiere Afrikas. Die erste Münze aus der Reihe ziert ein afrikanischer Elefant. Es ist die erste südafrikanische Goldanlagemünze, die seit dem 22-Karat-Krügerrand als gesetzliches Zahlungsmittel gilt. Die 22-Karat-Krügerrandmünze kam 1967 in den Handel. Hergestellt ist die erste der fünf Münzen aus 24 Karat Gold oder ausschließlich aus südafrikanischem Platin. Verantwortlich für die „Big Five“-Münzen ist ein Joint Venture zwischen der SA Mint und der Rand Refinery, das den höchsten ethischen und verantwortungsvollen Goldstandard und Prägung nach Weltklasse-Standards verspricht.

Die größten Platinminen gibt es in Südafrika. Dort gibt es übrigens einen großen Platin- und Palladiumproduzenten, der auch als Goldproduzent erfolgreich ist, Sibanye-Stillwater. Dessen Projekte liegen in Afrika und in den USA. Zudem kümmert sich das Unternehmen auch um die gefragten Batteriemetalle. Bei den „Big Five“ jedenfalls muss sich ein Sammler gedulden, will er alle fünf Münzen erwerben, denn nur alle fünf Jahre gibt es die nächste Münze. Wer nicht so lange warten will, kann sich auch einen Gold- und Platinproduzenten wie Sibanye-Stillwater ins Depot legen oder einen etablierten Goldproduzenten wie OceanaGold. Denn OceanaGold besitzt ein Portfolio von etablierten Minen in Neuseeland, auf den Philippinen und in den USA.





