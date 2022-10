Jetzt einsteigen bei günstigen Industrierohstoffen

Die globale Wirtschaftskonjunktur kühlt sich ab. Bei wichtigen Rohstoffen wie etwa Kupfer oder Nickel lohnt jetzt ein Einstieg

Herbst 2019 kostete die Tonne Kupfer etwas über 5.000 US-Dollar. Im Jahr 2020 hatte sich Kupfer deutlich verteuert. Im Frühjahr 2022 sah man noch Preise über 9.000 US-Dollar je Tonne Kupfer. Heute müssen rund 7.500 US-Dollar berappt werden. Vermutlich weil der Kupfermarkt aktuell gut versorgt ist und sich die Konjunkturaussichten eingetrübt haben, ist der Kupferpreis heute deutlich niedriger. Es wirken größere Rezessionsrisiken, die Fed zeigt sich eher restriktiv und der US-Dollar ist stark. Dies hat manche Analysten dazu veranlasst, ihre Preisprognosen nach unten zu schrauben. So hat beispielsweise SP Angel, ein unabhängiges Unternehmen, das Kapitalmarktlösungen anbietet, seine Prognosen gesenkt. Statt 10.000 US-Dollar für Dezember 2022 werden nun 9.500 US-Dollar prognostiziert.





Grund sind Nachfrageherausforderungen, insbesondere aus Europa. Die Nachfrage weltweit soll dieses Jahr nur um zwei Prozent steigen und im nächsten Jahr drei Prozent. Da die Produktion angepasst wird, wird mit einem Kupferdefizit in dieser Zeit gerechnet. Wenn das globale Wirtschaftswachstum sich aber im ersten Quartal 2023 erholt, dann ist der Weg für höhere Kupferpreise frei. Insbesondere dann, wenn China und Europa wieder stärkere Daten liefern. Nicht nur Kupfer auch Nickel ist wichtig für die Verkehrswende. Nickel wird zudem in Batterien für E-Autos verbaut. Auch wenn bei Nickel die Nachfrage zurückging, wird doch insgesamt für die nächsten Jahre der Bedarf deutlich ansteigen. Wer also auf Kupfer oder Nickel setzen möchte, kann sich Hannan Metals oder die Canada Nickel Company anschauen. In Peru erschließt Hannan Metals Kupfer-Silber- und Kupfer-Gold-Lagerstätten und besitzt dabei eine sehr große Landposition. Bedeutsam ist vor allem das San Martin Kupfer-Silber-Projekt. Die Canada Nickel Company plant die Machbarkeitsstudie für sein Crawford-Projekt in Kürze abzuschließen.

