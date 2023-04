Jetzt in Gold investieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Mit der aktuellen Quartalszahlensaison präsentieren die US-Aktien bislang gute Ergebnisse. Auch die europäischen Institute dürften besser sein, als zunächst erwartet worden ist. Damit nehmen auch die Ängste wieder ab, welche die Aktienmärkte nach der Pleite der Silicon Valley Bank rasch nach unten drückten. Entspannung dürfte es auch hinsichtlich des wirtschaftlichen Verlaufs geben. So könnten die USA einer Rezession knapp entrinnen. Auch in Europa dürfte die Abkühlung der Konjunktur milder als zunächst befürchtet ausfallen. Es zeigt sich allerdings auch, dass die Stimmung der Marktteilnehmer zuletzt wieder deutlich zugenommen hat. Vor den tendenziell eher trendlosen Sommermonaten mahnt der Anstieg des Sentiments wieder zur Vorsicht. Schließlich zeichnen sich die Börsenmonate Mai und Juni durch mangelnde Trendstärke und damit auch durch eine erhöhte Prognoseunsicherheit aus. Auf eine Zwischenerholung im Juli folgen dann die beiden schwächsten Börsenmonate August und September, welche im langfristigen Vergleich auch die einzigen sind, die ein negatives Ergebnis erzielen!



Sicherlich sind die Gründe unterschiedlich, warum sich die Notenbanken im vergangenen Jahr mit Gold eingedeckt haben. Insgesamt wurden die Bestände allerdings deutlich aufgestockt, was unter anderem auch Auswirkungen auf den Goldpreis hatte. Wie das „World Gold Council“ bekannt gibt, wurden im abgelaufenen Jahr 1.136 Tonnen des Edelmetalls von Zentralbanken erworben. Dabei stechen vor allem China und die Türkei ins Auge. Damit stellt sich die Frage, ob es ein guter Zeitpunkt ist, in Gold zu investieren.Wenngleich der Goldpreis seit dem Tief im vergangenen Oktober bzw. November einen aufwärts gerichteten Trend aufgebaut hat, zeigt sich aktuell eine Konsolidierung. Diese könnte das Edelmetall noch einmal in Richtung 1.900 US-Dollar drücken bevor im Anschluss ein weiterer Ausbruchsversuch über das bisherige Allzeithoch erfolgt. So dürfte die Nachfrage nach dem „sicheren Hafen“ auch in den kommenden Monaten hoch bleiben!Viel Erfolg in der kommenden BörsenwocheStephan FeuersteinHebelzertifikate-Trader