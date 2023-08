Jerome Powell spricht auf dem Jackson Hole Symposium!

Jerome Powell hält eine Rede auf dem Jackson Hole Symposium um 16:05 Uhr. Wichtige Erkenntnisse des Vorsitzenden der Federal Reserve, Jerome Powell:

Angesichts eines anhaltenden, über dem Trend liegenden Wachstums könnte sich eine Straffung der Geldpolitik als notwendig erweisen.

als notwendig erweisen. Powell konzentriert sich auf die PCE-Inflation, die nicht so stark gefallen ist wie andere Messgrößen für den Preisdruck in der Wirtschaft.

Die Fed achtet auf Anzeichen dafür, dass sich die Wirtschaft nicht wie erwartet abkühlt

Angesichts eines anhaltend über dem Trend liegenden Wachstums könnte eine Straffung der Geldpolitik erforderlich sein

Der Dollar verlor zu Beginn der Rede an Wert, begann dann aber wieder zu steigen, und EUR/USD liegt nun unter dem Niveau von vor der Rede

US-Zinsfutures nehmen nach der Powell-Rede der Fed die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im November und Dezember leicht zurück - FedWatch

Jerome Powell unterstreicht, dass die FED eine Verschlechterung der US-Makroindizes, wie der Industrieproduktion und bestimmter Segmente des Immobiliensektors, beobachtet. Allerdings sieht sie auch andere starke Bereiche der US-Wirtschaft, die Druck auf künftige Inflationsdaten ausüben könnten. Die Zahl der offenen Stellen ist nach wie vor hoch, tendiert aber nach unten.

Die Fed beobachtet eine leichte Normalisierung des Arbeitsmarktes nach starken Daten nach der Pandemie

Fed-Swaps sind stabil und notieren bei einer Wahrscheinlichkeit von 20% für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im September

