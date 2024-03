Jenoptik: Solides Wachstum für das laufende Geschäftsjahr?

AKTIE IM FOKUS: Analyse, Ausblick, aktuelle News - Jenoptik

WKN: A2NB60/ ISIN: DE000A2NB601/ Kürzel: JEN

Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

Short Cut:

Das Wertpapier befindet sich seit einigen Wochen in einer Seitwärtsbox. Charttechnisch ist die Aktie im Tageschart an einer wichtigen Unterstützung angelangt. Welche Optionen ergeben sich daraus?

Fundamentaldaten:

aktueller Preis: 29,20 EUR

Marktkapitalisierung: 1,66 Mrd. EUR

Umsatz 2023: 1,07 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote: 54,0 %

KGV 2024*: 15,21 %

4 Wochen Performance: - 4,85%

Bewertung: stark unterbewertet

Div. Rendite 2024*: 1,41 %

Branche: Fluggesellschaft

* Prognose

Parkettgeflüster:

Der Konzern hat das Geschäftsjahr 2023 erfolgreich abgeschlossen. Der Umsatz legte organisch um 9 Prozent auf 1,07 Mrd. EUR zu, das EBITDA stieg überproportional auf 210 Mio. EUR. Die EBITDA Marge erreichte einen Wert von 19,7 Prozent. Das Unternehmen verfügt weiterhin über eine solide finanzielle Basis. Die Eigenkapitalquote stieg auf rund 54 Prozent, der free cash flow vor Zinsen und Steuern erhöhte sich auf 127 Mio. EUR.

Auch der Auftragseingang lässt für das laufende Jahr weiteres solides Wachstum erwarten. Wachstumstreiber ist insbesondere die starke Nachfrage aus der Halbleiterausrüstungsindustrie.

Jenoptik ist in drei Geschäftsfeldern tätig. Zum einen sind es Halbleiter & Elektronik, Life Science und Medizintechnik sowie Smart Mobility.

Die Aktie hat Ende Oktober ein Tief formatiert und hat sich von hier aus sukzessive erholen können. Zu Jahresbeginn stellte sich zwar ein kleiner Rücksetzer ein, dieser wurde aber noch im Januar zurückgekauft. Es in den folgenden Handelswochen übergeordnet seitwärts weiter.

Im Tageschart ist erkennbar, das sich die Aktie nach dem Rücksetzer unter die 20-Tage-Linie (aktuell bei 29,35 EUR) wieder zurück über diese Linie als auch über die 200-Tage-Linie (aktuell bei 27,01 EUR) schieben konnte. Es ging im Handelsverlauf immer wieder mal zurück unter die 20-Tage-Linie, das Wertpapier konnte sich jeweils an der 50-Tage-Linie (aktuell bei 28,86 EUR) stabilisieren und wieder erholen. In den letzten Handelstagen hat sich der Anteilsschein an der 50-Tage-Linie festgesetzt. Noch aber hat sich keine kritische Situation ergeben. Die Aktie muss allerdings versuchen zeitnah wieder an und über die 20-Tage-Linie zu laufen und sich nachfolgend auch festzusetzen. Sollte dies gelingen, so könnten sich weitere Erholungsbewegungen einstellen, die die Perspektive haben, bis an und über die 30 EUR zu laufen. Kann sich das Wertpapier verbindlich über dieser Marke festsetzen, so könnten sich weitere Aufwärtsimpulse einstellen, die bis an die 32,86 EUR und nachfolgend bis an die 33,36 EUR gehen könnten. Übergeordnet könnte dann das Jahreshoch von Januar 2022 bei 37,80 EUR angelaufen werden.

Gelingt die Bewegung über die 20-Tage-Linie aber nicht und etabliert sich die Aktie per Tagesschluss unter der 50-Tage-Linie, so würde sich das Tageschart eintrüben, insbesondere dann, wenn das Wertpapier den Kontakt zur 50-Tage-Linie verliert. Die könne ein Hinweis darauf sein, dass sich weitere Abgaben einstellen könnten, die die Perspektive haben bis in den Bereich der 200-Tage-Linie zu laufen. Im Tageschart ist die Relevanz dieser Durchschnittslinie sehr gut herauszulesen. Sollte diese Linie angelaufen werden, so sollte die Aktie spätestens hier einen Richtungswechsel abbilden, um den bullischen Grundton im Tageschart aufrecht zu erhalten.

Einschätzung Tageschart, Prognose: neutral

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Das Wertpapier muss sich unbedingt per Tagesschluss über die 50-Tage-Linie schieben und festsetzen. Perspektiven auf der Oberseite bestehen aber erst dann, wenn sich der Anteilsschein über der 20-Tage-Linie etabliert hat. Wird die 50-Tage-Linie hingegen aufgegeben, so wären weitere Abgaben denkbar und möglich, die die Perspektive haben bis in den Bereich der 200-Tage-Linie (aktuell bei 66,79 EUR) zu laufen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der Aktie in den letzten Handelswoche etwas an Substanz verloren hat. Es ging abwärts, allerdings nur moderat. Nachdem die SMA20 (aktuell bei 28,81 EUR) aufgegeben wurde, konnte sich das Wertpapier zunächst an der SMA50 (aktuell bei 29,21 EUR) stabilisieren, hat dann aber nachgegeben. Es bis an die SMA200 (aktuell bei 28,52 EUR) zurück. In dieser Handelswoche hat sich der Anteilsschein wieder über die SMA20 schieben können, hat es aber nur bis an die SMA50 geschafft. Hier wurde die Aktie wieder abgewiesen.

Somit gilt: die Aktie muss sich, um wieder Perspektiven auf der Oberseite zu haben, über die SMA50 schieben und über dieser Linie auch festsetzen. Sollte der Move über die SMA50 gelingen, so ist es in unseren Augen erfolgskritisch, dass es zügig weiter aufwärts in Richtung der 30 EUR geht. Vorstellbar ist, dass die Aktie über die SMA50 laufen könnte und nur das GAP schießt und dann wieder unter die SMA50 zurückläuft, was eher bärisch zu interpretieren wäre, sollten sich diese Kursmuster einstellen. Gelingt es aber den Bereich bei 30 EUR zu erreichen, könnte würde die Wahrscheinlichkeit steigen, dass sich weitere Aufwärtsbewegungen einstellen könnten, die die Anlaufziele erreichen könnten, die in der Tagesbetrachtung definiert worden sind.

Gelingt die Bewegung aber nicht, so könnten sich Abgaben einstellen, die zunächst bis an die SMA200 gehen könnten. An dieser Linie sollte sie angelaufen werden, hat die Aktie die Chance auf Erholung. Geht es aber unter diese Durchschnittslinie und etabliert sich das Wertpapier darunter, so könnten sich weitere Abgaben einstellen. Die Schwäche könnte einen ausgeprägten Charakter haben, sollte die SMA200 in dynamischen Impulsen unterschritten werden. Anlaufziele könnten die 25,42 EUR bzw. darunter das GAP bei 24,66 EUR sein.

Einschätzung 4h Chart, Prognose: neutral

Sollte die SMA200 aufgegeben werden, so würde sich das Chartbild eintrüben, weitere Abgaben wären denkbar und möglich. Berechtigte Perspektive auf der Oberseite hat die Aktie erst, wenn sie sich über der 30 EUR etabliert hat.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Widerstände

29,35

29,42

29,46 (GAP)

30,14

30,42

31,12

32,86

33,36

Unterstützungen

29,21

28,89

28,86

28,81

28,78

28,52

27,50

26,70

25,42

24,66 (GAP)

