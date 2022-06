Janus Henderson Investors: Kommentar zur außerordentlichen EZB-Sitzung

Kommentar von Andrew Mulliner, Portfolio Manager, Janus Henderson Investors

Es ist eine etwas merkwürdige Situation, wenn am Donnerstag das Ende des Ankaufsprogramms angekündigt wird und sechs Tage später eine Krisensitzung stattfindet, auf der die EZB ein Instrument (flexible Reinvestitionen des PEPP) ankündigt, das sie bereits wiederholt angekündigt hatte (siehe die letzte Erklärung der EZB), und ein noch zu entwickelndes Anti-Fragmentierungsinstrument verspricht. Damit wird das Paradoxon deutlich, mit dem die EZB konfrontiert ist: Sie legt einen einheitlichen Leitzins fest, der für eine Gruppe recht heterogener Länder geeignet ist.



Die Reaktion der Märkte wird für sie eine Erleichterung sein. Die EZB muss jedoch das Anti-Fragmentierungsinstrument relativ schnell umsetzen, wenn sie an einer hawkishen Zinsprognose festhalten will. In Wirklichkeit eignet sich ein Anti-Fragmentierungsinstrument viel weniger für eine straffere als für eine lockerere Politik. Die einzige andere Situation, in der die EZB die Spreads begrenzen musste, war in einem Umfeld, in dem sie die Politik beibehalten oder lockern wollte.

Es wäre ein wenig überraschend, wenn der Markt nicht versuchen würde, die EZB weiter zu testen.





