Janus Henderson Investors Kommentar zum US- Jobs Report

Von Matt Peron, Director of Research bei Janus Henderson Investors

4. November 2022

Der US-Arbeitsmarktbericht war stärker, als wir es uns gewünscht hätten. Wahrscheinlich war er jedoch nicht zu stark und erlaubt der Fed somit weiterhin das Tempo der Zinserhöhungen in den kommenden Monaten zu verlangsamen. Die Neueinstellungen im Dienstleistungssektor waren hoch, ebenso wie die Gewinne, die sich hartnäckig halten. Die Arbeitslosenquote ist unerwartet gestiegen, was die Märkte etwas entlasten könnte. Aus Erleichterung könnte aus Sicht des Aktienmarktes eine Ralllye bevorstehen, da es hätte schlimmer kommen können. Wir sind jedoch der Meinung, dass wir noch nicht über den Berg sind, da die Auswirkungen der Geldpolitik noch nicht in vollem Umfang spürbar sind, insbesondere auf die Unternehmensgewinne. Bleiben Sie investiert, aber defensiv, und setzen Sie auf Qualität.

