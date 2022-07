Janus Henderson Investors Kommentar zum US-Arbeitsmarktbericht

von Matt Peron, Director of Research bei Janus Henderson Investors

Der Arbeitsmarktbericht für Juni fiel besser aus als erwartet. Die gute Nachricht ist, dass er nicht auf eine unmittelbar bevorstehende Rezession hindeutet. Die schlechte Nachricht ist, dass sowohl die Lohnzuwächse als auch die Stundenlöhne nach wie vor hoch waren. Ein Lohnwachstum von 5,1 % pro Jahr ist immer noch zu hoch, als dass die politischen Entscheidungsträger eine Verlangsamung der Straffung in Betracht ziehen könnten. Insgesamt bringt dieser Bericht keine Erleichterung für Anleger, die auf eine rasche Lösung der Inflationssaga hoffen. Unsere Überzeugung, dass wir noch nicht über den Berg sind, bleibt bestehen.



