PM ARK Invest Europe: Januar bringt weiter hohe Zuflüsse in Robotik, Automatisierung und KI

ARK Invest Europe

Thematic Update Januar 2024

Weiter hohe Zuflüsse in Robotik, Automatisierung und KI

597 Millionen Dollar neue Kapitalzuflüsse in Themen-ETFs

London/München, 19.Februar 2024

ARK Invest Europe, zuvor Rize ETF, fasst die Entwicklungen am europäischen Markt für thematische ETFs für den vergangenen Monat Januar zusammen.

Zuflüsse von netto 597 Millionen US-Dollar



Mit positiven Nettomittelzuflüssen in Höhe von insgesamt 597 Millionen (d.h. nach Abzug von Abflüssen) und Bruttokapitalzuflüssen von 979 Millionen Dollar erlebte der Markt für thematische ETFs einen vielversprechenden Jahresbeginn. Das bereits im vergangenen Jahr beliebteste Thema Robotik, Automatisierung und KI zeigt sich auch im neuen Jahr beliebt und verbuchte im Januar Nettokapitalzuflüssen von 344 Millionen US-Dollar – mehr als jedes andere Thema.

Bei ETFs auf Innovationen im Gesundheitswesen, die nach Ende der Covid-Krise im Umfeld höherer Zinsen zu kämpfen hatten, wendete sich mit positiven Zuflüssen in Höhe von 132 Millionen US-Dollar das Blatt.

Umwelt- und Nachhaltigkeits-ETFs (ohne Saubere Energie) florieren weiterhin. Auch die ETFs zum Thema Sauberes Wasser (133 Millionen Dollar), Kreislaufwirtschaft (54 Millionen Dollar) und Klima und Umwelt (25 Millionen Dollar) verzeichneten erhebliche Zuflüsse. Für eine Überraschung sorgte im Januar auch das Thema Infrastruktur: Nachdem Infrastruktur-ETFs im Jahr 2022 Abflüsse in der Höhe von 550 Millionen Dollar verzeichnen mussten, geht es im neuen Jahr wieder aufwärts: Die Nettozuflüsse betrugen 31 Millionen Dollar.

Die Themen mit den höchsten Zuflüssen im thematischen ETF-Markt im Januar



Robotik, Automatisierung und KI: 344 Millionen Dollar Sauberes Wasser: 133 Millionen Dollar Innovationen im Gesundheitswesen: 132 Millionen Dollar Smart City: 113 Millionen Dollar Technologie in China: 59 Millionen Dollar

Abflüsse von 388 Millionen US-Dollar

Während Nachhaltigkeits-ETFs generell beliebt sind, existiert beim Thema Saubere Energie ein gegenteiliger Trend, der sich auch im Januar nicht umgekehrte: Anleger entzogen diesem Thema im vergangenen Monat 55 Millionen US-Dollar. Wie schon aus früheren Berichten hervorgeht, ist dies auf die augenscheinliche Präferenz der Anleger zurückzuführen, in ETFs zu investieren, die breiter auf den Trend des grünen Wandels ausgerichtet sind. Zudem beeinflusst die Anleger möglicherweise auch die anhaltend schlechte Performance dieses Themas.

Trotz einer außergewöhnlichen Performance dieser Branche im Jahr 2023 und eines stetigen Anstiegs zu Beginn des Jahres verzeichneten Cybersecurity-ETFs im vergangenen Monat Abflüsse in Höhe 61 Millionen US-Dollar. Während die Anleger möglicherweise versuchen, Gewinne zu nutzen, ist ARK Invest Europe reinen, ausschließlich auf Cybersicherheit fokussierten Unternehmen nach wie vor optimistisch gestimmt und sieht sich in dieser Einschätzung durch deren jüngsten Gewinne bestätigt. Trotz der instabilen Startposition von Langzeit-Anlagen konnten Cybersecurity-Aktien mit einer positiven Kursentwicklung zum Jahresanfang punkten.

Trotz der positiven Stimmung in Bezug auf EVs und Batterie-ETFs flossen auch aus diesem Thema im Januar 106 Millionen ab. Die Analyse von ARK Europe legt nahe, dass sich diese Abflüsse auf einen einzigen ETF eines bestimmten Anlegers konzentrierten. Um festzustellen, ob sich darin die allgemeine Marktstimmung widerspiegelt, sind weitere konsistente Abflüsse erforderlich, was in den kommenden Monaten zu beobachten ist.

Die höchsten Abflüsse im thematischen ETF-Markt im Januar

E-Mobilität und Batterien: 106 Millionen Dollar Cybersicherheit: 61 Millionen Dollar Saubere Energien: 55 Millionen Dollar Internet und E-Commerce in China: 22 Millionen Dollar Luxusgüter: 19 Millionen Dollar



Das sind die zehn größten Gewinner und Verlierer unter den thematischen UCITS-ETFs im Januar 2024 (Angaben in Millionen US-Dollar)

Quelle: Daten von etfbook.com per 31.01.2024. Die Klassifizierung basiert auf der internen Rize ETF Megatrend Sub-Themen-Klassifizierung.

Eine Investition in Fonds ist mit Risiken verbunden, darunter Illiquidität, fehlende Dividenden, Investitionsverlust und Verwässerung, und sollte nur als Teil eines diversifizierten Portfolios erfolgen. Die Fonds können in einer oder mehreren europäischen Rechtsordnungen registriert oder anderweitig zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sein. Anleger sollten die Bedingungen für die Anlage in einen Fonds (oder eine Anteilsklasse) weiterhin sorgfältig prüfen und professionelle Anlageberatung einholen, bevor sie eine Entscheidung zur Anlage in einen solchen Fonds (oder eine Anteilsklasse) treffen.

Über Rize ETF (kürzlich von Ark Invest übernommen)

2019 gegründet legt Rize ETF als erster europäischer Emittent ausschließlich thematische ETFs auf. Das Gründer-Team Rahul Bhushan, Stuart Forbes, Anthony Martin und Jason Kennard vereint mehr als 35 Jahre Erfahrung und leistete schon früh gemeinsam Pionierarbeit im Bereich themenbasierter ETFs. Unter anderem brachte das Team die ersten ETFs für Robotik, Cybersicherheit und Batterie-Technologie auf den europäischen Markt. Die Anlagestrategien der jeweiligen ETFs werden in Zusammenarbeit mit Researchhäusern und Indexanbietern entwickelt. Inzwischen managt Rize ETF etwa 500 Millionen US Dollar. Rize ETF Limited ist von Aldgate Advisors Limited (Firm Reference No. 763187) bevollmächtigter Repräsentant, zugelassen und reguliert von der Financial Conduct Authority, 5th Floor, 20 Fenchurch Street, London, Vereinigtes Königreich EC3M 3BY.

Weitere Informationen unter https://rizeetf.com/