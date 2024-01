PM 21Shares: Jahresrückblick – Der Kryptomarkt im Jahr 2023

8. Januar 2024

Weekly Research Note KW 52

Jahresrückblick: Der Kryptomarkt im Jahr 2023

von Leena ElDeeb und Karim AbdelMawla, Research Associates

2023 war ein überaus bewegtes Jahr, das vor allem durch eine Reihe von einschneidenden Entwicklungen gekennzeichnet war, die die Innovation und Akzeptanz in der Kryptoindustrie beschleunigten. Während 2022 noch als das Jahr krisenhafter „Meltdowns“ galt, war 2023 hingegen von Konsolidierung und Widerstandsfähigkeit geprägt. Wir bei 21Shares freuen uns, hiermit unseren Jahresrückblick vorzulegen, in dem wir das vergangene Jahr zusammenfassen und geben gleichzeitig einen Ausblick in die Zukunft geben wollen – wobei wir bestimmte Muster ausgemacht haben, die im vergangenen Jahr charakteristisch waren.

Die Bekämpfung von Inflation

Im letzten Monat des Jahres 2023 erreichte der US-Dollar in Erwartung von Zinssenkungen im Jahr 2024 ein 4-Monats-Tief. Die Bilanz der Fed hat sich seit August um etwa 2 Milliarden Dollar erhöht. Darüber hinaus signalisierte die Ratingagentur Moody‘s negative Indikatoren für die US-Wirtschaft und senkte das Kreditrating für die US-amerikanische Volkswirtschaft im November von „stabil“ auf „negativ“. Angesichts einer Verschuldung von 33,7 Billionen Dollar und einem abgewendeten Regierung-Shutdown befürchten viele eine Rezession, falls die USA ihre Schulden nicht begleichen können. Obwohl die Hausse von Bitcoin – mit einem Plus von etwa 160 Prozent im Jahresvergleich – bis Ende 2023 durch Spekulationen um einen potenziellen Spot-ETF in den USA ausgelöst worden sein könnte, stärkt die Schwächung der Kreditwürdigkeit und die hartnäckige Inflation das Narrativ von Bitcoin als Absicherung gegen eine Währungsabwertung.

Unter den Nachwirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine leidend hatte die Welt auch 2023 mit einer steigenden Inflation zu kämpfen und musste die Zinssätze erhöhen, um die Verbraucherpreise in den Griff zu bekommen. In der Eurozone kühlte sich die jährliche Inflation im November auf 2,4 Prozent ab, der niedrigste Stand seit 16 Monaten. Dies könnte auf die seit der Ölkrise von 2022 nachlassenden Ölpreise zurückzuführen sein. In den USA lag die Inflation zu Jahresbeginn bei über 6 Prozent und kühlte sich im November auf 3,1 Prozent ab, wobei die Preise für Produkte und Waren (ohne Lebensmittel und Energie) seit Oktober in zwei aufeinander folgenden Monaten unverändert blieben und die Zahl der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung entgegen den Prognosen auf 205.000 am 21. Dezember zurückging.

Da die Inflationsrate in vielen Volkswirtschaften immer noch über dem Zielwert von zwei Prozent liegt, ist die Problematik noch nicht überstanden. In anderen Volkswirtschaften war die Inflation gar nicht zu bremsen. So stieg die Inflationsrate in Argentinien im November 2023 um mehr als 160 Prozent an. Angesichts der Abwertung des argentinischen Peso deuten die Daten darauf hin, dass die Argentinier auf Bitcoin und US-Stablecoins zurückgreifen, um sich gegen die Entwertung des Peso abzusichern.

Angesichts der drei für 2024 erwarteten Zinssenkungen in den USA, der Wahlen im November und eines eskalierenden Krieges im Nahen Osten, der sich bislang noch nicht auf die Ölpreise ausgewirkt hat, war die Bedeutung von Bitcoin als Absicherung gegen Vermögenskonfiskation und Gegenparteirisiko für Anleger auf der ganzen Welt noch nie so klar wie heute.

Grayscale mit Erfolg bei der Regulation: Spot-ETF in den USA steht vor der Tür

Im Juni 2022 lehnte die Securities and Exchange Commission (SEC) den von Grayscale im Jahr 2021 gestellten Antrag auf Umwandlung des Bitcoin Trust des Unternehmens (GBTC) in einen Spot-ETF ab. Daraufhin reichte Grayscale beim U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, dem zuständigen Berufungsgericht, eine Petition ein, um die Entscheidung anzufechten, da die SEC willkürlich gehandelt habe, indem sie die Notierung des von Grayscale vorgeschlagenen Bitcoin-ETFs verweigerte und zugleich die Notierung von im Wesentlichen ähnlichen Bitcoin-Futures-ETFs genehmigte: Des Teucrium Bitcoin Futures Fund und Valkyrie XBTO Bitcoin Futures Fund.

Die SEC argumentierte über lange Zeit, dass die Bitcoin-Spotanträge „nicht dazu bestimmt waren, betrügerische und manipulative Handlungen und Praktiken zu verhindern" und den Test für einen bedeutenden Markt nicht erfüllten. Dieser Argumentationslinie hatte bis August 2023 Bestand, als das Berufungsgericht entschied, dass "Grayscale substanzielle Beweise dafür vorlegte, dass sein vorgeschlagenes Bitcoin-ETF den Bitcoin-Futures-ETFs von Teucrium und Valkyrie ähnlich war und daher die gleiche regulatorische Behandlung hätte erfahren sollen".

Grayscale wies dem Gericht nach, dass es eine 99,9-prozentige Korrelation zwischen dem Bitcoin-Kassamarkt und den Preisen der CME-Terminkontrakte gab. Darüber hinaus hätten die Börsen, an denen Grayscale und die Bitcoin-Futures-ETFs notiert sind, identische Vereinbarungen zur gemeinsamen Überwachung mit der CME, an der Bitcoin-Futures gehandelt werden.

Die Nachricht sorgte für Aufregung in der Branche und ließ die gesamte Krypto-Marktkapitalisierung über Nacht um vier Prozent ansteigen. Genauer gesagt verringerte sich der Abstand zwischen dem Handelspreis von Grayscale Bitcoin Trust und seinem Nettoinventarwert (NIW) nach dem Gerichtsurteil erheblich, und zwar um fast 16 Prozent, wie in der nachstehenden Abbildung dargestellt – der geringste Abschlag seit zwei Jahren. Am 20. Dezember lag der Nettoinventarwert von GBTC bei -7,9 Prozent.

Abbildung 2: Abschlag zum NIW von Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) nach dem Gerichtsurteil

Die Nachricht ermutigte darüber hinaus weitere Emittenten, ihre Bitcoin-Spot-Anträge einzureichen – ein Beweis für die Kapitalflüsse, die ein solches reguliertes Produkt mit sich bringen kann, wobei institutionelle Anleger an vorderster Front dieser Marktstimmung stehen. Einigen Marktteilnehmer zufolge könnte dies Billionen von US-Dollar in die Kryptoasset-Industrie bringen.

Neu aufkommende Anwendungsfälle von Bitcoin

2023 war auch das Jahr, in dem die Welt einmal mehr erlebte, wie Bitcoin seine Einsatzmöglichkeiten über die eines Wertaufbewahrungsmittels hinaus erweitern kann. Zugleich verkörperte Bitcoin auch in diesem Jahr das klassische Narrativ einer Absicherung gegen Gegenparteirisiken Das war insbesondere im März 2023 der Fall, als es zum Zusammenbruch mehrere Banken in den USA, der Silicon Valley Bank, der Silvergate Bank und der First Republic, kam. Dies ließ den Bitcoin-Kurs letztendlich um 40 Prozent ansteigen. Das Asset durchbrach in der Folge die 30.000-Dollar-Marke, nachdem er das Jahr mit einem Kurswert von etwa 16.500 Dollar begonnen hatte.

Abbildung 3: Aktienkurse der kollabierten Banken und der Kurs des Bitcoin während der regionalen Bankenkrise im März

Ordinals

Abgesehen von makroökonomischen Faktoren, die sich auf die Marktstimmung von Bitcoin auswirken, wuchsen die Grundlagen, die dieses Netzwerk zusammenhalten, im Laufe des Jahres 2023 exponentiell. Alles begann Ende 2022, als Casey Rodarmor ein Original-Pixelgemälde eines schwarz-weißen Schädels in die Bitcoin-Blockchain eintrug und damit den Beginn eines neuen Anwendungsfalls markierte: die Speicherung von Bildern oder Textfolgen im Netzwerk durch Bitcoin-"Ordinals", die es ermöglichten, nicht fungible Token (NFT) nativ auf der Bitcoin-Blockchain zu prägen. Indem sie jedem atomaren Satoshi (1 BTC = 100 Millionen Satoshis, die kleinste Einheit von BTC) eine individuelle Identität verleihen, ermöglichen Ordinals, dass sie nachverfolgt, übertragen und durch sogenannte „Inscriptions“ (Inschriften) mit individuellen Bedeutungen versehen werden können.

Im März 2023 wurde BRC-20 als ein experimenteller Standard eingeführt, der es den Nutzern ermöglicht, zusätzlich zu Inschriften, die Textzeichenfolgen enthalten, Token nativ im Bitcoin-Netzwerk zu prägen. Domo, der anonyme Programmierer hinter BRC-20, schuf den Token ORDI, dessen Marktkapitalisierung derzeit bei etwas über eine Milliarde Dollar liegt. Anders als der Name vermuten lässt, handelt es sich bei ORDI nicht um einen Ordinal, sondern vielmehr um einen sogenannten „Meme-Token“, also eine Coin, die mit skurrilen oder animierten Memes beworben wird.

Im Mai erlebte Bitcoin mit BRC-20-Tokens seinen „CryptoKitties-Moment“ und erinnerte damit an den „ICO-Wahn“ der Jahre 2017-2018 auf Ethereum; diese durch Überlastung ausgelöste Krise des Netzwerks legte den Grundstein für dezentrale Anwendungen und Skalierungslösungen auf Ethereum, ähnlich dem, was Bitcoin im Jahr 2023 erlebte.

Der Anstieg der Inskriptionen hat den Mempool von Bitcoin im Mai und Dezember verstopft – zur Bestürzung einiger Bitcoin-Entwickler, die ihre Besorgnis über die Inskriptionen geäußert haben und sie als ungesund für das Netzwerk erachten. Allerdings führten sowohl die erhöhte Netzwerkaktivität als auch die Überlastung dazu, dass neue Skalierbarkeitslösungen für Bitcoin ihre Marktreife erreicht haben. Dies verdeutlicht die Tatsache, dass das auf BTC aufbauende Open-Source-Project Stacks, das Entwicklern die Erstellung von dApps ermöglicht, im letzten Jahr um über 500 Prozent zulegte.

In weniger als einem Jahr wurden 50 Millionen Ordinals in die Bitcoin-Zeugendaten eingetragen, wobei das im November 2021 eingeführte Taproot-Upgrade und das 2017 eingeführte Segregated Witness- oder SegWit-Upgrade genutzt wurden. Bitcoin-Schürfer haben mit dieser neuen Entwicklungsstrategie Einnahmen erzielt; der Hash-Preis erreichte gegen Ende 2023 ein 19-Monats-Hoch. Bitcoin-Miner erzielen Einnahmen aus Emissions- und Transaktionsgebühren, die in Spitzenzeiten über 40 Prozent ausmachten, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 4: Transaktionsgebühren von Ordinals vs. Non-Ordinals

Die Aussicht von Bitcoin

Die Zukunft von Bitcoin sieht unserer Ansicht nach vielversprechend aus, und seine Einsatzmöglichkeiten könnten sich weiter vervielfachen – vor allem außerhalb des Finanzbereichs. Mit BitStream, einem dezentralen Dateihosting-Protokoll auf Bitcoin, das vom Bitcoin-Entwickler Robin Linus eingeführt wurde, könnte die Möglichkeit des Filehostings in greifbare Nähe rücken. Nutzer wären damit in der Lage, einzelne Dateien hochzuladen, wodurch jeder seine überschüssige Bandbreite und Speicherkapazitäten monetarisieren könnte – ohne Speicherkapazitäten zu monetarisieren, ohne auf Vertrauen oder schwergewichtige Kryptographie angewiesen zu sein. Der Pay-to-Download-Ansatz von BitStream löst das Problem der Bandbreitenkosten, die über die anfänglichen Download-Einnahmen hinaus in die Höhe schnellen können. Es erlaubt dem Server, für jeden Download eine Gebühr zu erheben, wodurch sichergestellt wird, dass die Einnahmen mit der Popularität und der Nachfrage nach den Medien skalieren und so ein ausgewogenes und profitables Ökosystem geschaffen wird.

Diese Entwicklung bedeutet wiederum eine Erweiterung der Anwendungsfälle von Bitcoin und würde zudem ein diversifiziertes Publikum an Bord holen. Mit dem Versprechen von BitStream könnte Bitcoin den gesamten adressierbaren Markt der Datenspeicherung erobern, der sich auf mindestens 230 Milliarden Dollar beläuft.

Die Konsolidierung um Ethereum und der Erholungskurs von Solana

Nach der historisch bedeutenden Umstellung von Ethereum auf einen Proof-of-Stake (PoS)-Konsensmechanismus im September 2022 trat das Netzwerk mit der Implementierung des Shapella-Upgrades am 12. April in eine nächste bedeutende Phase ein. Mit diesem Meilenstein wurde es für Nutzer möglich, ihre gestakten ETH nach etwa 2,5 Jahren von der Beacon-Chain abzuheben, was eines der wichtigsten Ereignisse zur Risikominimierung in der Geschichte von Ethereum darstellt, da die Liquiditätsrisiken für Investoren so reduziert werden können. Seit April ist die sogenannte Stakingquote (d.h. das Verhältnis zwischen der Gesamtzahl der gestakten Token und der Gesamtmenge der vorhandenen Token) von Ethereum von etwa 15 auf etwa 24 Prozent gestiegen. Darüber hinaus erlebte das Ethereum-Ökosystem im Mai einen kurzen Aktivitätsschub, der durch die Meme-Coin-Manie angeheizt wurde und aufgrund der erhöhten Transaktions- und Burn-Aktivitäten zur ersten deflationären Wende des Netzwerks überhaupt führte. Die anschließende Deflation trat erneut auf, als die spekulative Aufregung um erwartete ETFs die Netzwerkaktivität im vierten Quartal ankurbelte, wie in Abbildung 5 dargestellt.

Abbildung 5: Die Inflationsrate von Ethereum

Die gedämpfte On-Chain-Aktivität, die während der 18-monatigen Baisse zu beobachten war, führte jedoch zu einer Verringerung der Liquidität und zur Abwanderung von Kleinanlegern von alternativen Smart-Contract-Plattformen. So konzentrierte sich die Liquidität innerhalb des Ethereum-Ökosystems, was die verbleibenden Nutzer anzog und den Konkurrenten von Ethereum wenig Raum im Wettbewerb ließ. Als Reaktion darauf entwickelten einige der Skalierungslösungen von Ethereum wie Optimism, Arbitrum, ZK Sync und Polygon modulare Frameworks, die es Projekten ermöglichen, ihre Anwendungen in eigenständige Netzwerke umzuwandeln, die auf ihre spezifischen Geschäftsanforderungen abgestimmt sind und gleichzeitig im sicheren System der Ethereum-Blockchain verankert bleiben.

Demzufolge haben sich mehrere alternative Smart-Contract-Plattformen dem Ethereum-Ökosystem zugewandt und nutzen einige dieser modularen Lösungen wie OP Stack von Optimism, Orbit von Arbitrum und Polygon CDK. Dazu gehören Fantom, Astar, Celo, Lisk und andere. Alternativ dazu nutzte eine größere Anzahl zentralisierter Kryptobörsen wie Coinbase, Kraken, Binance und OKX die EMV-kompatiblen modularen Frameworks, um Netzwerke aufzubauen, die sich leichter in das Ethereum-Ökosystem, allerdings mit dem Schwerpunkt auf Kosteneffizienz integrieren lassen. Hinzu kommt eine Vielzahl dezentraler Anwendungen wie NFT-Marktplätze (Zora), soziale Medien (Farkaster) und Identitätslösungen (WorldCoin), die die ETH-Skalierungsinfrastruktur nutzen, um sich näher am Puls des Marktes zu positionieren.

Abgesehen von den Geschichten von Bitcoin und Ethereum stach Solana im Jahr 2023 durch seine bemerkenswerte Erholung hervor. Nach dem Zusammenbruch von FTX, schienen die Aussichten für Solana zunächst düster zu sein. Trotzdem widersetzte sich das Netzwerk den Erwartungen und begann mit dem Wiederaufbau seines On-Chain-Ökosystems, das nun floriert. Während die Erholung des SOL-Kurses auf die Umkehrung des Mittelwerts aus dem Überverkauf zu Beginn des Jahres zurückgeführt werden kann, da er sich von den Tiefstständen aus fast verzehnfacht hat, erfuhr das Netzwerk einen erheblichen Aufschwung durch mehrere Mainstream-Integrationen wie die Erweiterung der Stablecoin-Abrechnungsmöglichkeiten auf der Blockchain durch Visa und die Partnerschaft von Shopify mit Solana Pay.

Auf der Solana-Jahreskonferenz wurden auch wichtige Entwicklungen vorgestellt, darunter ein neuer Validator-Client, der einzelne Fehlerquellen auf der Softwareschicht beseitigt, und eine AWS-Nodebereitstellung für vereinfachte Validierungsvorgänge. Darüber hinaus wurde das Wachstum des Ökosystems durch einen Anstieg der Börsenaktivitäten (Jupiter, Orca, Raydium), Geldmarktprotokolle (MarginFi, Kamino) und Liquid Staking-Lösungen wie MarginFi und BlazeStake angekurbelt, auf die wir im nächsten Abschnitt näher eingehen werden. Nichtsdestotrotz ist das Wiederaufleben von Solana ein Beweis für seine Robustheit und Widerstandsfähigkeit in der sich ständig verändernden Kryptoumgebung. Dies veranschaulicht die folgende Grafik, in der die Zahl der aktiven Nutzer, angetrieben durch den Hype um Meme-Coins und Airdrop-Möglichkeiten wie Jito, vor kurzem auf ein Allzeithoch anstieg.

Abbildung 6: Aktive tägliche Nutzer von Solana

Das Aufkommen von Liquid Staking und Tokensisierung

Zwei Anwendungskategorien verzeichneten im Jahr 2023 ein bemerkenswertes Wachstum aufgrund der Krypto-Veredelungsinfrastruktur, wobei die erste dieser Kategorien „Liquid Staking Derivatives“ (LSD) ist. LSDs verwandeln eingesetzte Vermögenswerte in handelbare Derivate, was aus mehreren Gründen von Bedeutung ist. Erstens ermöglichen LSDs es den Nutzern, ihre Einsätze über mehrere Blockchains hinweg zu tätigen, ohne ihr Kapital zu binden. Die Nutzer hinterlegen ihre Stakings in einem Smart Contract (intelligenter, automatisierter Vertrag) und erhalten im Gegenzug ein sogenanntes „IOU-Quittungstoken“, das das hinterlegte Kapital und die täglich aufgelaufene Rendite darstellt. Diese einzigartige Funktionalität ermöglicht es den Nutzern, gleichzeitig vom Staking zu profitieren und den Quittungstoken als Sicherheit in DeFi für Aktivitäten wie Kreditvergabe und -aufnahme zu verwenden. Zweitens senken LSDs die Einstiegshürden für Kleinanleger, insbesondere innerhalb des Ethereum-Ökosystems. Die Nutzer können jede beliebige Menge an Token einzahlen, so dass die obligatorischen 32 ETH entfallen, während gleichzeitig die langen Bindungsfristen umgangen werden, die in Netzwerken wie Cosmos (21 Tage) gelten. Diese Flexibilität erhöht die Gesamtbeteiligung am Netzwerk und verbessert dessen Sicherheit.

Schließlich bieten LSDs einen benutzerfreundlichen Staking-Mechanismus, der kein technisches Fachwissen erfordert und die Abhängigkeit von zentralisierten Plattformen vermeidet. Die Ethereum-Subindustrie für liquides Staking erlebte einen bedeutenden Aufschwung und wuchs von 7,5 Milliarden Dollar auf 27 Milliarden Dollar im Jahr 2023. Dieser Boom, der durch die Faszination für ETH-Staking und die Flexibilität, Kapital nach dem Shapella-Upgrade abzuziehen, angeheizt wurde, kam vor allem Lido zugute, dessen Marktkapitalisierung von 5 auf 20 Milliarden US-Dollar anstieg. Die Dynamik schwappte jedoch auch auf Solana über, da die beiden führenden LSD-Lösungen Marinda Finance, Jito und BlazeStake im bisherigen Jahresverlauf um jeweils circa 1000 , 14.000 bzw. 24.000 Prozent zulegten.

Abbildung 7: Das Wachstum von Liquid Staking-Derivaten auf Ethereum

Die zweite Kategorie ist die Tokenisierung, d. h. der Prozess der Erstellung digitaler Repräsentationen für reale Vermögenswerte mithilfe öffentlicher Netzwerke wie Ethereum und Polygon. Obwohl Stablecoins als die früheste Implementierung der Tokenisierung gelten, da sie digitale Dollars auf der Chain wie USDT und USDC präsentierten, hat die Technologie eine Expansionsphase durchlaufen und ein breiteres Spektrum von Vermögenswerten in Angriff genommen.

So wuchsen beispielsweise Staatspapiere in Form von US-Treasuries mit einem Anstieg von rund 600 Prozent im Jahresverlauf am stärksten. Der Trend bestand darin, das momentane Hochzinsregime zu nutzen, um nachhaltige Renditen in die Kryptowirtschaft zu bringen, was Geldmarktprotokolle wie Maker in die Lage versetzte, die Dollareinlagen der Nutzer strategisch in US-Schatzanweisungen zu investieren und eine robuste Kriegskasse zu schaffen. Dies wird durch die Tatsache bestätigt, dass die Einnahmen von Maker derzeit das Niveau auf dem Höhepunkt des Bullenmarktes im Jahr 2021 übersteigen. Umgekehrt bot es kleineren Protokollen wie Ondo Finance und OpenEden die Möglichkeit, tokenisierte Renditen auf der Chain für Nutzer anzubieten, die vom risikofreien Zinssatz profitieren wollen, ohne ihr Kapital aus der Kryptowelt abzuziehen.

Darüber hinaus haben die Vorteile Blockchain-basierter Lösungen wie beispielsweise Kosteneffizienz und demokratischer Zugang zu traditionell exklusiven Branchen das Interesse an kleineren Teilsektoren gefördert. Dieses Phänomen manifestierte sich im beginnenden Wachstum von Sektoren wie Immobilien, Privatfonds und Aktien und öffnete die Türen für eine breitere öffentliche Beteiligung in Branchen, die in der Vergangenheit nur schwer zugänglich waren.

Abbildung 8: Das Wachstum tokenisierter Vermögenswerte

In diesem Bereich haben einige große Finanzinstitute wie Franklin Templeton und Societé Genérale Anleihen auf öffentlichen Blockchains aufgelegt, um die Transparenz und Rückverfolgbarkeit zu erhöhen, die Transaktionsprozesse zu straffen und gleichzeitig bis zu 65 Prozent der herkömmlichen Emissionskosten einzusparen. In einer weiteren bemerkenswerten Initiative arbeiteten JP Morgan und Apollo Global an einer netzwerk- und anlageunabhängigen Portfolio-Management-Lösung. Das Konzept ermöglicht Fondsmanagern die Tokenisierung von Portfolios unter Verwendung von ONYX und der Oasis Pro-Plattform für die Ausgabe von Vermögenswerten aus dem Hause JP Morgan. Die Interoperabilitätsprotokolle von Axelar und Layer Zero werden hingegen dazu genutzt, um Portfolios nahtlos über verschiedene Blockchains auszutauschen und neu zu balancieren, wobei EVM- und Nicht-EVM-, private und öffentliche Blockchains im Wege des „Bridging“, also durch Schaffung einer Verbindung zwischen den Netzwerken, miteinander verbunden werden. Das Experiment wurde durchgeführt, um durch die Automatisierung von mehr als 3000 Arbeitsschritten die betriebliche Effizienz zu verbessern und gleichzeitig die Kosten durch die Beschleunigung der programmatischen Abwicklung um 20 Prozent zu senken.

Zusammenfassend gehen wir davon aus, dass der Markt bis 2030 ein Volumen von 3,5 bis 10 Milliarden US-Dollar erreichen wird und dass der Teilsektor der Tokenisierung in den kommenden Jahren weiter zulegen wird. Für einen tieferen Einblick in diese aufstrebende Branche empfehlen wir jedoch unseren ausführlichen Bericht.

Abbildung 9: Durch 21.co geschätztes Wachstum der Tokenisierungsbranche

Die Entwicklung der Interoperabilität

Der Aufstieg der Tokenisierung im Jahr 2023 wurde bis zu einem gewissen Grad durch die Reife der Interoperabilität vorangetrieben. Angesichts der inhärenten Inkompatibilität zwischen verschiedenen Blockchains ist der Austausch von Werten und Informationen über verschiedene Blockchains hinweg zunächst erschwert. Die sogenannte Interoperabilität erleichtert dies durch ein vernetztes Ökosystem von Anwendungen und Vermögenswerten, was die Wahl des Hosting-Netzwerkes für gewünschte Anwendungen erleichtert. Diese Abstraktion im Backend ist entscheidend für die Verwirklichung der Vision eines wirklich globalen Finanzsystems, das ein breites Spektrum von Vermögenswerten aufnehmen kann, selbst solche Werte, die traditionell als inkompatibel gelten. Das der Kryptowährung zugrunde liegende Netz ist zwar noch nicht unsichtbar, aber namhafte Lösungen wie das Cross-Chain-Interoperability-Protokoll (CCIP) von Chainlink und das Cross-Chain-Transfer-Protokoll (CCTP) von Circle sind im Jahr 2023 aufgetaucht und markieren Fortschritte auf dem Weg zur Verwirklichung dieser Vision.

Erstens ermöglicht CCTP native Übertragungen von USDC über Netzwerke hinweg unter Verwendung des "Burn-and-Mint"-Mechanismus, dem Äquivalent zum "Creation-and-Redemption"-Mechanismus von ETFs. Der Ansatz von Circle ist überlegen, da er die Liquidität über die verschiedenen Blockchains hinweg vereinheitlicht, indem er eine standardisierte Version von USDC verwendet. Diese Version verhindert, dass man sich auf die anfälligen traditionellen Brücken verlässt, die den Lock-and-Mint-Mechanismus verwenden. Dieser Mechanismus gilt als eine Art Honigpot für Hacker, wo bisher mehr als zwei Milliarden Dollar erbeutet wurden. CCIP hingegen ist ein Interblockchain-Kommunikationsprotokoll, das sieben verschiedene Netzwerke miteinander verbindet und am besten als Brückenstandard mit vielen Sicherheitsfunktionen betrachtet werden kann, um eine robustere Infrastruktur zu bieten.

Im Bereich der Tokenisierung spielte Chainlink im Jahr 2023 im Rahmen verschiedener Experimente eine zentrale Rolle. Insbesondere die Kooperationen mit SWIFT und großen Finanzinstituten wie BNP Paribas, BNY Mellon und CitiBank nutzten CCIP als Abstraktionsschicht für Unternehmen. Dadurch wurde der Zugang zu mehreren Netzwerken über die Nachrichteninfrastruktur von SWIFT vereinfacht, was zu geringeren betrieblichen Herausforderungen und Investitionen führte, die für die Institute erforderlich sind, um die Entwicklung von tokenisierten Vermögenswerten zu unterstützen. Gleichzeitig wurde verhindert, dass die Finanzinstitute ihre Altsysteme ändern mussten, indem sie sich auf CCIP verließen. Vodafone führte zudem eine beachtenswerte Initiative durch, als es CCIP einsetzte, um ein vernetztes System für den Austausch digitalisierter und über mehrere Blockchains verstreute Handelsdokumente zu schaffen.

Auf diese Weise wurde die herkömmliche Systemfragmentierung überwunden und Chainlink gleichzeitig dabei unterstützt, die globale Handelsbranche mit einem Volumen von 32 Milliarden US-Dollar ins Visier zu nehmen. Obwohl Chainlink seit der Einführung von CCIP nur knapp 250.000 US-Dollar einnehmen konnte (siehe Abbildung 10), gehen wir davon aus, dass die Technologie aufgrund der breiten Anwendbarkeit der Interoperabilität und der zunehmenden Marktakzeptanz des Standards bis 2024 einer der größten Umsatztreiber sein wird.

Abbildung 10: Die Einnahmen von Chainlink Interoperability Technology

Im Jahr 2022 war der Stablecoin BUSD (Binance USD) von Binance das neben USDC und USDT am schnellsten wachsende Kryptoasset. BUSD gewann weiter an Zugkraft, insbesondere nach der Entscheidung von Binance, USDC automatisch in BUSD umzuwandeln, um die Liquidität und Kapitaleffizienz der Nutzer zu verbessern. Im Februar 2023 ging die Securities and Exchange Commission (SEC) hart gegen das Blockchain- und Kryptounternehmen Paxos vor und ordnete an, die Ausgabe von BUSD, dem drittgrößten zentralisierten Stablecoin nach Marktkapitalisierung, einzustellen mit der Begründung, dass es sich um ein nicht registriertes Wertpapier handele.

Im Juni wurde der Markt für Kryptoassets durch Panikverkäufe überschwemmt, nachdem die SEC eine neue Klage gegen die weltgrößte Kryptobörse Binance wegen des Betriebs einer nicht registrierten nationalen Wertpapierbörse, eines Broker-Dealer und einer Clearingstelle eingereicht hatte. Zu den Anschuldigungen gehörten unter anderem auch der angebliche Missbrauch von Nutzergeldern und das Anbieten und Verkaufen von nicht registrierten Wertpapieren. Im November zahlte Binance 4,4 Milliarden Dollar an das Justizministerium (Department of Justice, DOJ). Der Gründer und ehemalige CEO Changpeng Zhao wurde zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt, wobei das Strafmaß im Februar festgelegt werden soll. Fast augenblicklich übertraf das Open Interest an BTC-Futures an der Chicago Mercantile Exchange (CME) zum ersten Mal das Volumen auf Binance. BTC-Futures sind ein wichtiger Indikator für die Investitionen institutioneller Anleger in diese Anlageklasse.

Gegen Ende des Jahres 2022 erwarteten wir einen Anstieg im Verhältnis zwischen dezentralisierten (DEX) und zentralisierten Börsen (CEX). Im Jahr 2023 sahen wir dies insbesondere im Mai, als das Volumen auf den DEX um 21,6 Prozent stieg. Dieses Allzeithoch war in erster Linie auf die Marktstimmung nach den laufenden Gerichtsverfahren gegen die beiden Krypto-Handelsplätze Binance und Coinbase zurückzuführen.

Abbildung 11: DEX-zu-CEX-Spot-Handelsvolumen (in Prozent)

Darüber hinaus wurde der lange Gerichtsstreit zwischen Ripple und der SEC im Jahr 2023 beigelegt. Im Juli traf ein US-Gericht eine nicht abschließende Entscheidung im Fall Ripple, der auf das Jahr 2020 zurückgeht, als die Wertpapieraufsichtsbehörde das Unternehmen beschuldigte, nicht registrierte Wertpapiere zu verkaufen, die durch den Token XRP repräsentiert werden, der im vergangenen Jahr um circa 80 Prozent gestiegen ist.

Die US-Bezirksrichterin Analisa Torres erließ im Schnellverfahren ein Urteil, in dem sie feststellt, dass der XRP-Token an sich kein Wertpapier nach US-Recht darstellt. Die SEC reichte eine einstweilige Verfügung gegen die nicht schlüssige zusammenfassende Anordnung ein, die Bundesrichterin Analisa Torres am 13. Juli erließ. Die Berufung richtete sich in erster Linie gegen die Auffassung des Gerichts, dass der "programmatische Verkauf" von XRP (an Börsen) nicht als Wertpapiergeschäft gilt, was eine Uneinigkeit zwischen den Bezirksgerichten in Bezug auf die maßgeblichen Fragen verdeutlicht. Als Reaktion darauf fiel XRP in der folgenden Woche um 17,5 Prozent. Am 4. Oktober ordnete der Richter an, dass die SEC keine Berufung gegen die Verfügung des Richters einlegen darf. Wie geht es nun weiter?

● Bis zum 12. Februar 2024 müssen die Parteien die abhilfebezogene Offenlegung abschließen.

● Bis zum 13. März 2024 muss die SEC ihren Schriftsatz zu den Abhilfemaßnahmen einreichen;

● Bis zum 12. April 2024 reicht Ripple seinen Widerspruch ein;

● Bis zum 29. April 2024 reicht SEC ihre Antwort ein, sofern vorhanden.

Ripple als grenzüberschreitende Zahlungslösung gestärkt

Im März 2023 startete das Unternehmen eine Plattform für die Ausgabe von CBDCs für Regierungen, um den Lebenszyklus ihrer digitalen Währungen zu erhalten. Wenn dies erfolgreich ist, könnte dies ein Druckmittel für potenzielle Maßnahmen in den USA werden. Darüber hinaus ist es Ripple gelungen, weltweit strategische Partnerschaften zu schmieden, die das Unternehmen resistent gegen die ordnungspolitische Eingriffe machen. Was die Altcoins betrifft, so erwarten wir, dass Kryptounternehmen mit ähnlichen Geschäftsmodellen wie Ripple diesen beispiellosen regulatorischen Sieg anführen werden, um ihre "programmatischen Verkäufe" in potenziellen zukünftigen Durchsetzungsmaßnahmen zu verteidigen. Auf die gleiche Weise sind Altcoins (wie SOL und ADA) anfälliger für Beeinträchtigungen ihrer Performance, wenn sich die Gerichtsverfahren auf die Ziellinie zubewegen – das spiegelt die Kursentwicklung von XRP in gewisser Weise wider.

