Jahresausblicksumfrage: 10 Thesen über die Zukunft

In unserer alljährlichen Jahresausblicksumfrage haben wir die Community wie gewohnt nach ihrer Einschätzung zu unterschiedlichen Aspekten des Kapitalmarktes gebeten. Mit dabei: Zehn Thesen über die Zukunft. Glaubt die Community zum Beispiel daran, dass Elon Musks Unternehmen Neuralink innerhalb der nächsten 10 Jahre Wissen als Abonnement für betuchte Kunden anbieten könnte? Werden Roboter all unserer Arbeit verrichten? Hier gibt’s die Einschätzung der Community:

Ein Blick in die Glaskugel

Im Zuge unserer Jahresausblicksumfrage haben wir die Teilnehmer mit zehn Thesen über die Zukunft konfrontiert und sie gefragt, für wie wahrscheinlich sie es halten, dass diese in den nächsten zehn Jahren zutreffen werden. Die Thesen lauten:

Die Börsen haben angeführt von dem Wertzuwachs der Digitalisierungsgewinner neue Höchststände erreicht. Der Nasdaq 100 erreicht bis zum neuen Jahrzehnt die 30.000-Punkte-Marke. Die Zahl autokratischer Regierungen weltweit steigt. Der Megatrend Globalisierung geht zu Ende. Der Protektionismus gewinnt die Überhand. Der Bitcoin ist weit unter 10.000 US-Dollar gefallen. Eine Vielzahl an Krypto-Unternehmen sind in die Pleite gerutscht. Das Vertrauen in Kryptowährungen ist unwiderruflich erschüttert. China überholt die USA als größte Volkswirtschaft der Welt. Der US-Dollar verliert seinen Status als Leitwährung. Alles wird durch und durch vernetzt. Der Mensch verlagert so gut wie alle sozialen Kontakte in die virtuelle Welt. Das Metaverse setzt sich durch. Der Bärenmarkt, der Ende 2021 begann, wird in die Geschichte als längster Bärenmarkt aller Zeiten eingehen. Es gelingt ein Durchbruch in der Fusionsenergie-Forschung. Sie ist nun kommerziell nutzbar und verdrängt so gut wie alle fossilen Rohstoffe vom Markt. Damit erfährt die Menschheit erneut ein Wachstum wie zu Zeiten der industriellen Revolution. In den Städten sind nur selbstfahrende Autos unterwegs. Viele Jobs werden von Robotern erledigt. Das bedingungslose Grundeinkommen wird zur Notwendigkeit. Nachdem die Welt erneuerbare Energie rasant ausgebaut hat, kostet 1 Fass Öl nur noch 10 US-Dollar. Die OPEC steckt in einer massiven Existenzkrise. Elon Musks Unternehmen Neuralink bietet Wissen als Abonnement für betuchte Kunden an. Die Spaltung zwischen Arm und Reich wird so noch größer.

Die Ergebnisse im Überblick

Die 10 Thesen im Überblick

Die 3 Top Thesen

Nasdaq 100 bei 30.000 Punkten

Erfreuliche Nachrichten für alle Tech-Investoren: Die wikifolio Community hält es für relativ wahrscheinlich, dass der US-amerikanische Index Nasdaq 100 bis 2030 die 30.000 Punkte Marke erreicht. Aktuell notiert er knapp unter 11.000 Punkten. Die Community traut dem Index also eine jährliche Performance von rund 15,5 Prozent zu.

Das Ende der Globalisierung

Weniger erfreulich ist die zweite These, die die Community für eher wahrscheinlich hält. Viele Umfrageteilnehmer glauben daran, dass die Zahl autokratischer Regierungen weltweit steigen, der Megatrend Globalisierung zu Ende gehen und der Protektionismus Überhand gewinnen wird. Angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und den zunehmenden Drohgebärden der chinesischen Regierung gegen Taiwan und den damit einhergehenden Sanktionen der westlichen Welt, muss man nicht lange Ausschau halten, um Anzeichen für diesen Trend zu erkennen.

Wissen als Abo

Für ebenfalls eher wahrscheinlich hält die Community die These, dass Elon Musks Unternehmen Neuralink Wissen als Abonnement für betuchte Kunden anbieten wird und die Spaltung zwischen Arm und Reich sich somit vergrößern wird.

Neuralink wurde 2016 von Elon Musk gegründet. Ziel von Neuralink ist die Entwicklung eines Gerätes zur Kommunikation zwischen dem menschlichen Gehirn und Computern, ein sogenanntes Brain-Computer-Interface.

