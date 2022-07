Ein Jahr nach der offiziellen Einführung - so steht es um den Bitcoin in El Salvador

Große Schlagzeilen machte El Salvador letztes Jahr weltweit vor allem durch die Einführung des Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel. Das kleine mittelamerikanische Land war das erste Land weltweit, welches diesen Schritt unternahm und führte damit ein interessantes Experiment durch, welches sowohl für Gegner von Kryptowährungen als auch von Befürwortern oft diskutiert wird. Aber wie steht es um Bitcoin in El Salvador heute, etwas mehr als ein Jahr nach der offiziellen Einführung wirklich?? In diesem Artikel werden Sie Näheres erfahren!

Interessant ist heute natürlich zunächst die Frage, wie stark Bitcoin eigentlich in El Salvador wirklich genutzt wird. Laut einer wissenschaftlichen Studie aus den USA nutzen etwa 20 % der Bevölkerung weiterhin die von der Regierung bereitgestellte Chivo Wallet. Auch etwa 20 % der Unternehmen bieten Kunden heute die Möglichkeit, per Bitcoin zu zahlen. Wenig überraschend ist dabei zudem, dass Bitcoin vor allem von jungen, gebildeten Teilen der Bevölkerung genutzt wird.

Trotz dieser eher ernüchternden Zahlen sollte man beachten, dass 90 % der in der Umfrage befragten Menschen angaben, kein Online-Banking zu nutzen und 70 % angaben, kein Bankkonto zu besitzen. Viele der Befragten gaben zudem an, dass sie gar kein Smartphone besäßen, um die Bitcoin Wallet nutzen zu können.

Ohne Zweifel hat die Einführung von Bitcoin in El Salvador dem Kryptomarkt 2021 einen echten Boost beschert. Vom Hype um die Einführung profitierte nicht nur Bitcoin selbst, sondern auch andere Altcoins wie Ethereum, Cardano, Tron oder Algorand. Wie die Preisprognose ein Jahr nach der Einführung von Bitcoin in El Salvadors aussieht und ob es hier einen langfristigen Effekt gibt, kannst du hier ausführlich nachlesen.

Am stärksten von allen Blockchains profitierte neben Bitcoin dabei sicherlich die Blockchain Algorand welche mit der Regierung des Landes einen Vertrag zur Entwicklung von Blockchain-Projekten unterzeichnet hat und dabei auch abgesehen von der Einführung von Bitcoin davon auszugehen ist, dass Algorand in diesem Land eine große Rolle spielen wird.

Wer in Bitcoin oder Algorand investieren möchte, kann dabei auf verschiedene Kryptobörsen wie Binance, Changelly oder Coinbase zurückgreifen. Bei all diesen Kryptobörsen handelt es sich um seriöse Anbieter, die faire Wechselkurse und einen guten Kundenservice bieten.

Viele Kritiker von Bitcoin prophezeiten El Salvador schon vor der Einführung von Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel wirtschaftliche Probleme aufgrund der hohen Volatilität der Kryptowährung. Beachten sollte man dabei aber, dass Bitcoin noch immer einen kleinen Anteil der Währungsreserven des Landes ausmacht (aktuell etwa 50 Millionen US Dollar) und Schreckensnachrichten vom Bankrott des Landes daher wenig Sinn machen. Dennoch befindet sich natürlich auch El Salvador in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage angesichts der weltweit herrschenden Inflation und Wirtschaftsprobleme.

Angesichts der langfristigen Preisentwicklung und der damit verbundenen sehr wahrscheinlichen Preissteigerungen in den kommenden Jahren sollte man das Bitcoin-Experiment in El Salvador also keinesfalls bereits als gescheitert ansehen. Da etwa 20 % des BIP des Landes zudem auf Auslandsüberweisungen basieren (von El Salvadorianern, die im Ausland arbeiten) besteht gerade für internationale Transaktionen in El Salvador ein sehr großes Potenzial.