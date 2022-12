Ein Jahr Ampel in Zeiten von Krieg und Krisen

Seit einem Jahr regiert die Ampel-Koalition Deutschland. Ein Jahr, in dem kaum mehr hätte passieren können. „Der Krieg in Europa, die Inflation und die Energiekrise machen schnelles, kompromissbereites Handeln der Politik nicht nur notwendig, sondern für viele Menschen und Unternehmen überlebenswichtig“, erklärt der Bundestagsabgeordnete Jens Teutrine. Als Freie Demokraten übernehme man in einer Zeit großer Aufgaben und ungeahnter Krisen Verantwortung. Angesichts der Folgen des grausamen russischen Angriffskrieges stehe das Land vor Herausforderungen, die kaum größer sein könnten und zeitgleich falle uns in vielen Bereichen der politische Stillstand des letzten Jahrzehnts auf die Füße.Umso wichtiger sei es, die Modernisierung des Landes voranzutreiben. Teutrine hebt dabei ein Projekt besonders hervor: „Im Mai haben wir den LNG-Turbo im Deutschen Bundestag verabschiedet – bereits in diesen Monat geht das erste LNG Terminal in Betrieb. Dieser Erfolg muss zur Blaupause für alle Bereiche werden. Unser Land erstickt viel zur sehr in Bürokratie und Langsamkeit, die wir uns nicht mehr leisten können! Die Koalition muss sich verstärkt um solche Projekte kümmern, damit wir das Erwirtschaften für das kommende Jahrzehnt absichern.“ Mehr lesen »